В Госдуме объяснили, когда человек имеет право временно прекратить работать

При задержке заработной платы работник может временно прекратить свою трудовую деятельность, пока ему не выплатят обещанное. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказала член Комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина.

Она напомнила, что сроки выплаты зарплаты прописываются в трудовом договоре, а нормированный график предусматривает выплату два раза в месяц, либо один в случае ежегодного отпуска. Парламентарий также отметила, что задержкой считается невыплата денег в течение 15 суток после одного из этих дней.

"В том случае, если такое произошло, у работников возникает право на приостановление деятельности до получения всей задержанной суммы. Он может в письменной форме направить извещение работодателя о временном прекращении работы", — заявила законотворец.

Помимо того, народный избранник сообщила, что в таких случаях лучше делать два экземпляра, чтобы руководитель проставил отметку о получении одного из них. Данный экземпляр, по её словам, будет доказательством о своевременном уведомлении начальства.

В то же время депутат напомнила о существовании Государственной инспекции труда, в которую можно отправить жалобу. Однако некоторые категории работников не имеют права приостанавливать свою деятельность согласно действующему законодательству.

"Это госслужащие, трудящиеся на опасных видах производств, работники сфер энерго-, тепло- и водоснабжения, сотрудники скорой помощи и служб связи", — заключила Стенякина.