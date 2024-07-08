В Госдуме объяснили, когда человек имеет право временно прекратить работать
Депутат ГД Стенякина: При задержке зарплаты можно временно прекратить работать
При задержке заработной платы работник может временно прекратить свою трудовую деятельность, пока ему не выплатят обещанное. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказала член Комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина.
Она напомнила, что сроки выплаты зарплаты прописываются в трудовом договоре, а нормированный график предусматривает выплату два раза в месяц, либо один в случае ежегодного отпуска. Парламентарий также отметила, что задержкой считается невыплата денег в течение 15 суток после одного из этих дней.
"В том случае, если такое произошло, у работников возникает право на приостановление деятельности до получения всей задержанной суммы. Он может в письменной форме направить извещение работодателя о временном прекращении работы", — заявила законотворец.
Помимо того, народный избранник сообщила, что в таких случаях лучше делать два экземпляра, чтобы руководитель проставил отметку о получении одного из них. Данный экземпляр, по её словам, будет доказательством о своевременном уведомлении начальства.
В то же время депутат напомнила о существовании Государственной инспекции труда, в которую можно отправить жалобу. Однако некоторые категории работников не имеют права приостанавливать свою деятельность согласно действующему законодательству.
"Это госслужащие, трудящиеся на опасных видах производств, работники сфер энерго-, тепло- и водоснабжения, сотрудники скорой помощи и служб связи", — заключила Стенякина.
Ранее Life.ru писал, что средняя зарплата жителей Подмосковья в марте текущего года составила почти 95 тысяч рублей. По словам представителей областного центра занятости населения, зарплата в Московской области растёт каждый месяц.
Life.ru