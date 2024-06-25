Названа средняя ежемесячная зарплата жителей Подмосковья

Средняя зарплата жителей Подмосковья в марте текущего года составила почти 95 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на представителей областного центра занятости населения рассказали корреспонденты интернет-издания Regions.

Помимо того, там сообщили журналистам, что зарплата в Московской области растёт каждый месяц. Если в феврале жители региона в среднем получали 87 368 рублей, то в марте эта цифра достигла отметки в 94 983 рубля.

За последние четыре года этот показатель увеличился на 39%. Так, в 2021 году средняя заработная плата за первые три месяца была около 64 тысяч.

Также представители СМИ узнали, что чаще всего работодатели предлагают зарплаты около 55–70 тысяч рублей. Такая оплата труда предусмотрена для рабочих складов, продавцов, водителей или подсобных рабочих. Работники сферы информации и связи уже могут рассчитывать на 143 тысячи рублей.

Для тех, кто задействован в финансах и страховании, эта сумма составит 129 тысяч рублей, а для задействованных в научной и технической работе сотрудников предлагают зарплату в 131 тысячу рублей. В то же время чуть больше ста тысяч рублей получают жители Подмосковья, задействованные в сфере энергетики, транспортировки и хранения, а также обрабатывающего производства.

"На сегодняшний день традиционно уже востребованы IT-специалисты, а также операторы станков с ЧПУ, слесари, инженеры производства, монтажники, риелторы коммерческой недвижимости. Сезонное повышение спроса наблюдается на водителей, машинистов, дорожных рабочих, менеджеров на производство, инженеров производств", — пояснили в пресс-службе центра занятости.