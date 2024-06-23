Россиян с зарплатой не больше МРОТ просят освободить от НДФЛ
Профсоюзы призвали освободить от НДФЛ получающих зарплату в размере МРОТ
В России следует освободить от налога на доходы физлиц людей с минимальным размером оплаты труда (МРОТ). С предложением ввести нулевую ставку НДФЛ выступила зампред Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), ректор Академии труда и социальных отношений Нина Кузьмина.
"Проведу аналогию с налогом на прибыль — предприниматель не платит его с себестоимости продукции, то есть с затрат. Так и работник не должен платить налог на доход с той суммы, которая по минимуму возмещает затраты его рабочей силы, прежде всего физиологические", — разъяснила она позицию ФНПР в беседе с ТАСС.
Профсоюзы призывают помимо того привязать МРОТ к минимальному потребительскому бюджету, который может обеспечить нормальное, а не суженное воспроизводство рабочей силы. Страховые выплаты в связи с утратой зарплаты ФНПР считает необходимым увязать с величиной этой самой заработной платы.
А 20 июня Госдума приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс России, которые в том числе связаны с прогрессивной шкалой налога на доходы физических лиц (НДФЛ). В случае одобрения поправки должны вступить в силу с 1 января 2025 года. По словам президента РФ Владимира Путина, изменения позволят распределять налоговое бремя справедливее. Документ предполагает пятиступенчатую шкалу НДФЛ, согласно которой повышение налога на доходы физлиц коснётся тех, кто получает от 200 тысяч рублей в месяц.
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