Россиян с зарплатой не больше МРОТ просят освободить от НДФЛ

В России следует освободить от налога на доходы физлиц людей с минимальным размером оплаты труда (МРОТ). С предложением ввести нулевую ставку НДФЛ выступила зампред Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), ректор Академии труда и социальных отношений Нина Кузьмина.

"Проведу аналогию с налогом на прибыль — предприниматель не платит его с себестоимости продукции, то есть с затрат. Так и работник не должен платить налог на доход с той суммы, которая по минимуму возмещает затраты его рабочей силы, прежде всего физиологические", — разъяснила она позицию ФНПР в беседе с ТАСС.

Профсоюзы призывают помимо того привязать МРОТ к минимальному потребительскому бюджету, который может обеспечить нормальное, а не суженное воспроизводство рабочей силы. Страховые выплаты в связи с утратой зарплаты ФНПР считает необходимым увязать с величиной этой самой заработной платы.