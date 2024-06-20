ГД приняла в I чтении поправки в Налоговый кодекс РФ, вводящие прогрессию НДФЛ

Депутаты Государственной думы в четверг, 20 июня, приняли в первом чтении поправки в Налоговый кодекс России, которые в том числе связаны с прогрессивной шкалой налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Изменения должны вступить в силу с 1 января следующего года.

Так, для россиян, которые получают до 2,4 миллиона рублей ежегодно, ставка будет прежней, то есть на уровне 13%. А при доходах 2,4–5 миллионов налог составит 15%, от 5 до 20 миллионов — 18%. Тем, кто зарабатывает более 50 миллионов рублей в год, необходимо будет платить 22%.

Примечательно, что повышенный налог будет взиматься не со всей суммы, а лишь с превышения порогов. Согласно документу, изменения не распространяются на выплаты бойцам СВО. Кроме того, уточняется налогообложение прибыли от вкладов, ценных бумаг, долей участия, дивидендов и доходов от продажи недвижимости: при доходе до 2,4 миллиона рублей ставка сохранится в размере 13%, а при превышении этой суммы она составит 15% без дальнейшей прогрессии. В отношении физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами, устанавливается фиксированная налоговая ставка в размере 15% на доходы в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории РФ.