ГД приняла в I чтении поправки в Налоговый кодекс РФ, вводящие прогрессию НДФЛ
Депутаты Государственной думы в четверг, 20 июня, приняли в первом чтении поправки в Налоговый кодекс России, которые в том числе связаны с прогрессивной шкалой налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Изменения должны вступить в силу с 1 января следующего года.
Так, для россиян, которые получают до 2,4 миллиона рублей ежегодно, ставка будет прежней, то есть на уровне 13%. А при доходах 2,4–5 миллионов налог составит 15%, от 5 до 20 миллионов — 18%. Тем, кто зарабатывает более 50 миллионов рублей в год, необходимо будет платить 22%.
Примечательно, что повышенный налог будет взиматься не со всей суммы, а лишь с превышения порогов. Согласно документу, изменения не распространяются на выплаты бойцам СВО. Кроме того, уточняется налогообложение прибыли от вкладов, ценных бумаг, долей участия, дивидендов и доходов от продажи недвижимости: при доходе до 2,4 миллиона рублей ставка сохранится в размере 13%, а при превышении этой суммы она составит 15% без дальнейшей прогрессии. В отношении физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами, устанавливается фиксированная налоговая ставка в размере 15% на доходы в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории РФ.
В начале июня кабмин внёс в Госдуму поправки в Налоговый кодекс. По словам президента РФ Владимира Путина, изменения позволят распределять налоговое бремя справедливее. Напомним, ранее Министерство финансов предложило ввести пятиступенчатую шкалу НДФЛ, согласно которой повышение налога на доходы физлиц коснётся только тех, кто получает от 200 тысяч рублей в месяц. Остальные россияне сохранят ставку НДФЛ 13%. Также планируется увеличить налог на прибыль до 25%, ввести НДФЛ для бизнесменов, которые дробят на части свои компании, работая по упрощёнке. При этом малый бизнес, семьи и участники СВО получат многочисленные налоговые льготы. Изменения налоговой системы планируется утвердить в августе, заявил Путин.
Life.ru