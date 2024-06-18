Путин рассказал, когда утвердят изменения налоговой системы
Путин: Изменения налоговой системы планируется утвердить в августе
Изменения налоговой системы, по предварительным данным, планируется утвердить в августе. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается изменений в налоговой системе, они должны быть отработаны окончательно правительством и Государственной думой — и где-то в августе, по-моему, планируется их окончательное принятие", — сказал глава государства на встрече в Якутске с земскими и молодыми специалистами, переехавшими на Дальний Восток.
Ранее Life.ru сообщал, что правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, направленные на совершенствование налоговой системы РФ. Президент Владимир Путин отметил, что изменения позволят распределять налоговое бремя справедливее. Напомним, Мифин предлагает ввести пятиступенчатую шкалу НДФЛ, согласно которой повышение налога на доходы физлиц коснётся только тех, кто получает от 200 тысяч рублей в месяц. Остальные россияне сохранят ставку НДФЛ 13%. Также планируется увеличить налог на прибыль до 25%, ввести НДФЛ для бизнесменов, которые дробят на части свои компании, работая по упрощёнке. При этом малый бизнес, семьи и участники СВО получат многочисленные налоговые льготы. Дополнительные средства, полученные в результате совершенствования налоговой системы, пойдут на развитие школ и больниц.
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