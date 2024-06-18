Путин рассказал, когда утвердят изменения налоговой системы

"Что касается изменений в налоговой системе, они должны быть отработаны окончательно правительством и Государственной думой — и где-то в августе, по-моему, планируется их окончательное принятие", — сказал глава государства на встрече в Якутске с земскими и молодыми специалистами, переехавшими на Дальний Восток.