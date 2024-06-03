Правительство РФ внесло в Госдуму проект о донастройке налоговой системы

Российский кабмин внёс в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, направленные на донастройку налоговой системы нашей страны. Об этом сообщил журналистам глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Как ранее рассказывал Life.ru, на этой неделе Минфин внёс в кабмин пакет предложений по совершенствованию налоговой системы. Власти планируют ввести пятиступенчатую шкалу НДФЛ, благодаря которой повышение налога на доходы физлиц коснётся только тех, кто получает от 200 000 рублей в месяц. Для остальных россиян сохранится ставка 13%. Позже стало известно, что полученные от налоговых изменений средства направят на развитие школ и больниц. Правительство одобрило изменения, они вступят в силу с 1 января 2025 года.