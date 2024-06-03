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Регион
3 июня, 11:19

Правительство РФ внесло в Госдуму проект о донастройке налоговой системы

Российский кабмин внёс в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, направленные на донастройку налоговой системы нашей страны. Об этом сообщил журналистам глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Он отметил, что изменения вводят прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ) со ставками от 13% до 22%.

Силуанов не считает, что люди станут уходить от налогов при введении прогрессивного НДФЛ
Силуанов не считает, что люди станут уходить от налогов при введении прогрессивного НДФЛ

Как ранее рассказывал Life.ru, на этой неделе Минфин внёс в кабмин пакет предложений по совершенствованию налоговой системы. Власти планируют ввести пятиступенчатую шкалу НДФЛ, благодаря которой повышение налога на доходы физлиц коснётся только тех, кто получает от 200 000 рублей в месяц. Для остальных россиян сохранится ставка 13%. Позже стало известно, что полученные от налоговых изменений средства направят на развитие школ и больниц. Правительство одобрило изменения, они вступят в силу с 1 января 2025 года.

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Shutterstock / FOTODOM / Al.geba

Александра Мышляева
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