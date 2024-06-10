Глава "Деловой России": Налоговые изменения отвечают на запросы общества и бизнеса

Предлагаемые изменения налоговой системы РФ отвечают на запросы общества и бизнеса. Об этом в ходе "нулевых" чтений в Общественной палате заявил председатель "Деловой России" Алексей Репик. Кроме того, по его словам, эти изменения необходимы для достижения амбициозных национальных целей развития.

Председатель "Деловой России" Алексей Репик о предлагаемых изменениях налоговой системы РФ. Видео © Life.ru

"Мы все знакомы с указом президента РФ "О национальных целях развития до 2030 года" — и наша налоговая система должна давать ответы на запрос общества, который реализовался в данном указе", — отметил Репик.

Он также назвал важным выявление компаний, которые уклоняются от налогов. Возможность работать "в серую" — это снижение конкурентоспособности экономики России.