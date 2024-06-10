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10 июня, 15:21

Глава "Деловой России": Налоговые изменения отвечают на запросы общества и бизнеса

Предлагаемые изменения налоговой системы РФ отвечают на запросы общества и бизнеса. Об этом в ходе "нулевых" чтений в Общественной палате заявил председатель "Деловой России" Алексей Репик. Кроме того, по его словам, эти изменения необходимы для достижения амбициозных национальных целей развития.

Председатель "Деловой России" Алексей Репик о предлагаемых изменениях налоговой системы РФ. Видео © Life.ru

"Мы все знакомы с указом президента РФ "О национальных целях развития до 2030 года" — и наша налоговая система должна давать ответы на запрос общества, который реализовался в данном указе", — отметил Репик.

Он также назвал важным выявление компаний, которые уклоняются от налогов. Возможность работать "в серую" — это снижение конкурентоспособности экономики России.

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Напомним, 28 мая Минфин России внёс в правительство пакет инициатив по совершенствованию налоговой системы. Ведомство предлагает ввести пятиступенчатую шкалу НДФЛ, согласно которой повышение налога на доходы физлиц коснётся только тех, кто получает от 200 тысяч рублей в месяц. Остальные россияне сохранят ставку НДФЛ 13%. Также планируется увеличить налог на прибыль до 25%, ввести НДФЛ для бизнесменов, которые дробят на части свои компании, работая по упрощёнке. При этом малый бизнес, семьи и участники СВО получат многочисленные налоговые льготы. Правительство РФ уже одобрило предложенные Минфином изменения.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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