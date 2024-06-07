Матвиенко: Изменения в налоговой системе сократят разрыв между бедными и богатыми

Грядущие изменения в российской налоговой системе позволят сократить разрыв между бедными и богатыми. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мне кажется, это документ, который позволит выстроить такие солидарные отношения в обществе. И это конкретный шаг к тому, чтобы снизить этот разрыв между богатыми, бедными и так далее", — сказала она в беседе с журналистами.

Матвиенко также отметила, что законопроект о внесении изменений в налоговую систему РФ не нуждается в серьёзной доработке и может быть принят Госдумой и Совфедом уже в весеннюю сессию. По её словам, парламентарии ради этого готовы продлить свою работу.