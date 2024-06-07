Матвиенко: Изменения в налоговой системе сократят разрыв между бедными и богатыми
Грядущие изменения в российской налоговой системе позволят сократить разрыв между бедными и богатыми. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Мне кажется, это документ, который позволит выстроить такие солидарные отношения в обществе. И это конкретный шаг к тому, чтобы снизить этот разрыв между богатыми, бедными и так далее", — сказала она в беседе с журналистами.
Матвиенко также отметила, что законопроект о внесении изменений в налоговую систему РФ не нуждается в серьёзной доработке и может быть принят Госдумой и Совфедом уже в весеннюю сессию. По её словам, парламентарии ради этого готовы продлить свою работу.
Напомним, 28 мая Минфин России внёс в правительство пакет инициатив по совершенствованию налоговой системы. Ведомство предлагает ввести пятиступенчатую шкалу НДФЛ, согласно которой повышение налога на доходы физлиц коснётся только тех, кто получает от 200 тысяч рублей в месяц. Остальные россияне сохранят ставку НДФЛ 13%. Также планируется увеличить налог на прибыль до 25%, ввести НДФЛ для бизнесменов, которые дробят на части свои компании, работая по упрощёнке. При этом малый бизнес, семьи и участники СВО получат многочисленные налоговые льготы. Правительство РФ уже одобрило предложенные Минфином изменения. Они должны вступить в силу 1 января 2025 года.
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