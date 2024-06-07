Глава ФНС рассказал, сколько россиян будут платить меньше налогов из-за грядущих изменений

"У нас налоги для семей с детьми при определённом уровне дохода, наверное, в первый раз за долгие годы падают, по сути, с 13 до 6%, и это касается больше 18 миллионов человек", — сказал он на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

Напомним, 28 мая Минфин России внёс в правительство пакет инициатив по совершенствованию налоговой системы. Ведомство предлагает ввести пятиступенчатую шкалу НДФЛ, согласно которой повышение налога на доходы физлиц коснётся только тех, кто получает от 200 тысяч рублей в месяц. Остальные россияне сохранят ставку НДФЛ 13%. Также планируется увеличить налог на прибыль до 25%, ввести НДФЛ для бизнесменов, которые "дробят" на части свои компании, работая по упрощёнке. При этом малый бизнес, семьи и участники СВО получат многочисленные налоговые льготы. Правительство РФ уже одобрило предложенные Минфином изменения. Они должны вступить в силу с 1 января 2025 года.