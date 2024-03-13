Госдума работает над внесением правок в Налоговый кодекс
Депутат Аксаков: Госдума и кабмин готовят проект прогрессивного налогообложения
Правительство и Госдума ведут совместную работу над внесением поправок в Налоговый кодекс по прогрессивному налогообложению доходов физических и юридических лиц. Об этом рассказал глава Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Работа уже ведётся точно. [На уровне] Госдумы и правительства. <...> Поскольку постараемся быстрее реализовать эти предложения, соответственно, депутаты будут вносить поправки в Налоговый кодекс", — приводит его слова РИА "Новости".
Ранее президент Владимир Путин прокомментировал грядущий переход к прогрессивному налогообложению в России. Он заявил, что распределять налоговое бремя в стране следует более справедливо: больше в бюджет должны отдавать компании и люди, которые зарабатывают на порядок выше.