Путин рассказал, скольких россиян коснётся прогрессивная шкала НДФЛ

Повышение подоходного налога (НДФЛ) затронет не больше 3,2% налогоплательщиков. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече в Якутске с земскими и молодыми специалистами, переехавшими на Дальний Восток.

"По расчётам Минфина, повышение НДФЛ — налоговой нагрузки на граждан — коснётся не более чем 3,2% налогоплательщиков <...> Потому что 2,4 млн рублей в год — это доход основной части граждан Российской Федерации, — пояснил планку отсечения глава государства.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что изменения в налоговой системе сократят разрыв между бедными и богатыми. Этот документ позволит выстроить солидарные отношения в обществе, считает председатель верхней палаты парламента.