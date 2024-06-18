Путин рассказал, скольких россиян коснётся прогрессивная шкала НДФЛ
Путин: Повышение НДФЛ коснётся не более 3,2% налогоплательщиков в России
Повышение подоходного налога (НДФЛ) затронет не больше 3,2% налогоплательщиков. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече в Якутске с земскими и молодыми специалистами, переехавшими на Дальний Восток.
"По расчётам Минфина, повышение НДФЛ — налоговой нагрузки на граждан — коснётся не более чем 3,2% налогоплательщиков <...> Потому что 2,4 млн рублей в год — это доход основной части граждан Российской Федерации, — пояснил планку отсечения глава государства.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что изменения в налоговой системе сократят разрыв между бедными и богатыми. Этот документ позволит выстроить солидарные отношения в обществе, считает председатель верхней палаты парламента.
Напомним, в начале июня правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс. По словам президента РФ Владимира Путина, изменения позволят распределять налоговое бремя справедливее. Напомним, Минфин предложил ввести пятиступенчатую шкалу НДФЛ, согласно которой повышение налога на доходы физлиц коснётся только тех, кто получает от 200 тысяч рублей в месяц. Остальные россияне сохранят ставку НДФЛ 13%. Также планируется увеличить налог на прибыль до 25%, ввести НДФЛ для бизнесменов, которые дробят на части свои компании, работая по упрощёнке. При этом малый бизнес, семьи и участники спецоперации получат многочисленные налоговые льготы. Изменения налоговой системы планируется утвердить в августе, сообщил Путин.
Life.ru