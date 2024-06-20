ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июня, 15:50

Госдума приняла в первом чтении проект о выплате россиянам с двумя и более детьми

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о ежегодной выплате работающим россиянам с двумя и более детьми. Изменения коснутся семей, доход которых не превышает 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе граждан.

Размер выплаты будет рассчитываться, исходя из разницы между суммой уплаченного НДФЛ за год, предшествующий году обращения за мерой господдержки, и размером налога, рассчитанного с того же дохода по ставке 6%. Выплату смогут получать оба родителя (или опекуна) детей в возрасте до 18 лет и детей-студентов до 23 лет, которые учатся на очной форме обучения.

"Помощь семьям с детьми играет ключевую роль в повышении качества жизни граждан и способствует созданию благоприятных условий для воспитания и образования детей", — подчеркнул в разговоре с журналистами член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, комментируя законопроект.

С 1 июля нестандартно повысят социальные выплаты: Кто получит больше и на сколько
С 1 июля нестандартно повысят социальные выплаты: Кто получит больше и на сколько

Ранее сообщалось, что Госдума приняла сразу во втором и третьем (окончательном) чтениях закон о продлении до 2030 года выплат для многодетных семей на погашение ипотеки. Программа субсидирования ипотечных выплат должна была закончиться в июле текущего года.

Обложка ©

TACC / Артём Геодакян

Наталья Исакова
  • Новости
  • Госдума
  • Дети
  • Законы
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров