Госдума приняла в первом чтении проект о выплате россиянам с двумя и более детьми

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о ежегодной выплате работающим россиянам с двумя и более детьми. Изменения коснутся семей, доход которых не превышает 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе граждан.

Размер выплаты будет рассчитываться, исходя из разницы между суммой уплаченного НДФЛ за год, предшествующий году обращения за мерой господдержки, и размером налога, рассчитанного с того же дохода по ставке 6%. Выплату смогут получать оба родителя (или опекуна) детей в возрасте до 18 лет и детей-студентов до 23 лет, которые учатся на очной форме обучения.

"Помощь семьям с детьми играет ключевую роль в повышении качества жизни граждан и способствует созданию благоприятных условий для воспитания и образования детей", — подчеркнул в разговоре с журналистами член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, комментируя законопроект.