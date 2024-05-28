Госдума продлила до 2030 года выплаты для многодетных семей на погашение ипотеки

Государственная дума на заседании во вторник приняла сразу во втором и третьем, окончательном чтениях закон о продлении до 2030 года программы помощи многодетным семьям в погашении ипотеки.

Документ продлевает действие нормы, позволяющей предоставлять гражданам при рождении третьего (или последующего) ребёнка выплату в 450 тысяч рублей, которую можно потратить на полное или частичное погашение ипотечных кредитов.