Госдума продлила до 2030 года выплаты для многодетных семей на погашение ипотеки
Государственная дума на заседании во вторник приняла сразу во втором и третьем, окончательном чтениях закон о продлении до 2030 года программы помощи многодетным семьям в погашении ипотеки.
Документ продлевает действие нормы, позволяющей предоставлять гражданам при рождении третьего (или последующего) ребёнка выплату в 450 тысяч рублей, которую можно потратить на полное или частичное погашение ипотечных кредитов.
"Продление этой программы — важное решение, которое повысит уровень доступности жилья для многодетных семей", — цитирует спикера Государственной думы Вячеслава Володина сайт нижней палаты.
Напомним, что президент Владимир Путин распорядился продлить выплату в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребёнка в ходе своего Послания Федеральному собранию страны. Вместе с тем глава государства предложил продлить программу материнского капитала.
Life.ru