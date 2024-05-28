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Опубликовано 28 мая 2024, 15:43
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Госдума продлила до 2030 года выплаты для многодетных семей на погашение ипотеки

Государственная дума на заседании во вторник приняла сразу во втором и третьем, окончательном чтениях закон о продлении до 2030 года программы помощи многодетным семьям в погашении ипотеки.

Документ продлевает действие нормы, позволяющей предоставлять гражданам при рождении третьего (или последующего) ребёнка выплату в 450 тысяч рублей, которую можно потратить на полное или частичное погашение ипотечных кредитов.

"Продление этой программы — важное решение, которое повысит уровень доступности жилья для многодетных семей", — цитирует спикера Государственной думы Вячеслава Володина сайт нижней палаты.

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Напомним, что президент Владимир Путин распорядился продлить выплату в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребёнка в ходе своего Послания Федеральному собранию страны. Вместе с тем глава государства предложил продлить программу материнского капитала.

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Life.ru

Марина Калегина
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