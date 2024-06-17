С 1 июля нестандартно повысят социальные выплаты: Кто получит больше и на сколько С 1 июля повысят социальные выплаты. На уровне регионов появятся и новые доплаты. Как изменятся суммы начислений и кто станет получать больше? 16 июня, 21:27 С 1 июля 2024 года повысят социальные выплаты. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

С 1 июля 2024 года вступают изменения, которые касаются порядка выплаты накопительной пенсии. Получить её могут люди с 1967 года рождения и моложе, а также старшего возраста мужчины 1953–1966 года рождения и женщины 1957–1966 года рождения, в пользу которых с 2002-го по 2004 год включительно уплачивались страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии. Они могут получить единовременную выплату, срочную пенсионную выплату (если участвовали в софинансировании) и накопительную пенсию. Об этом рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

— Если человек не дожил по получения накопительной пенсии, то выплату из пенсионных накоплений получат его наследники. Изменения с 1 июля затронут процедуру получения единовременной выплаты средств пенсионных накоплений. Сейчас единовременно накопительную часть пенсии могут получить мужчины по достижении возраста 60 лет, а женщины — 55 лет. Речь идёт о людях, которые не приобрели право на получение накопительной пенсии из-за отсутствия необходимого страхового стажа и у них недостаточно баллов (ИПК — индивидуального пенсионного коэффициента). В 2024 году стаж должен быть не менее 15 лет, а ИПК не ниже 28,2, — пояснила Оксана Красовская.

Выплату единовременно можно также получить, если размер накопительной пенсии при её назначении составляет 5% и менее по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости (с учётом фиксированной выплаты и её повышений) и размера накопительной пенсии. Рассчитываются они на дату назначения накопительной пенсии по достижении возраста 60 и 55 лет (мужчины и женщины), при наличии у них необходимого страхового стажа и установленной величины ИПК.

— С 1 июля не будет применяться 5%-ный критерий, а будет браться в расчёт прожиточный минимум. Единовременную выплату могут получить те граждане, у которых размер накопительной пенсии, рассчитанный на дату её назначения, был бы равен или составил менее 10% от величины прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации. На 2024 год прожиточный минимум пенсионера составляет 13 290 рублей. Таким образом, у тех, кто не мог накопительную часть получить единовременно ввиду превышения 5%, может появиться возможность получить всю сумму, — добавила Оксана Красовская.

Юрист обратила внимание на целый ряд новшеств, которые вступают в силу в регионах. Так, в Челябинской области с 1 июля 2024 года увеличивается до 2500 рублей размер ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетной семье. Её получат те, у кого среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Кроме того, по словам Оксаны Красовской, в регионе устанавливается ещё ежегодная денежная выплата на приобретение одежды для посещения учебных занятий и спортивной формы для детей, которые обучаются в общеобразовательной организации по очной форме обучения. Выплачивать будут 10 000 рублей на каждого ребёнка.

— Ещё в Челябинской области меняется размер ежемесячной денежной выплаты на второго ребёнка. Это следует из областного закона от 29.12.2021 № 512-ЗО "О ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения (усыновления) второго ребёнка". Так, выплату может оформить один из родителей (усыновителей, опекунов), являющийся гражданином РФ, имеющий место жительства на территории Челябинской области, в случае если ребёнок является гражданином РФ и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения (15 564 рубля), установленную на дату подачи заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты, — пояснила юрист Елена Кузнецова.

Размер этой выплаты, по словам Елены Кузнецовой, с 1 июля 2024 года вырастет с 75% прожиточного минимума до величины прожиточного минимума для детей. Размер прожиточного минимума на детей в Челябинской области на 2024 год — 14 706 рублей.

Оксана Красовская отметила, что в Тамбовской области с 1 июля 2024 года повышается размер ежемесячного пособия на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, попечительством, в приёмных семьях. На ребёнка в возрасте до трёх лет выплата вырастет с 10 072 рублей до 10 475 рублей; на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет — с 10 272 рублей до 10 683 рублей; на ребёнка в возрасте от семи до 18 лет — с 10 591 рубля до 11 015 рублей.

— Также повышается размер ежемесячного пособия на осуществление расходов по текущему ремонту жилья, приобретению мебели, оплате коммунальных и прочих услуг. Эта выплата производится на каждого воспитанника в приёмной и патронатной семье. С 1 июля 2024 размер выплаты повышается с 4822 рублей до 5015 рублей, — рассказала Оксана Красовская.

В Калининградской области, по словам Оксаны Красовской, с 1 июля 2024 года будут проиндексированы на 3% ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям семей, ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам, ветеранам труда, лицам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным, лицам, пострадавшим от политических репрессий, ветеранам становления Калининградской области.

Авторы Нина Важдаева