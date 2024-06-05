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5 июня, 17:43

Росстат отчитался о росте реальных зарплат в РФ

Росстат: Реальные зарплаты в России в марте ускорили рост до 12,9%

Реальные зарплаты в России (средняя зарплата, скорректированная на уровень инфляции) в марте ускорили рост до 12,9% в годовом выражении с 10,8% в феврале. Такие данные приводит Росстат. По итогам первого квартала рост составил 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствует данные Росстат.

А по итогам первого квартала рост составил 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Ранее опрос показал, какую зарплату хотели бы получать россияне, живущие в разных регионах страны. Так, в среднем без привязки к субъектам РФ или отрасли работы респондентов устроил бы доход от 143 тысяч рублей в месяц.

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ТАСС / Александр Манзюк

Александра Вишнякова
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