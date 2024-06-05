Росстат отчитался о росте реальных зарплат в РФ

Реальные зарплаты в России (средняя зарплата, скорректированная на уровень инфляции) в марте ускорили рост до 12,9% в годовом выражении с 10,8% в феврале. Такие данные приводит Росстат. По итогам первого квартала рост составил 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствует данные Росстат.

А по итогам первого квартала рост составил 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.