Названа зарплата, которую хотят получать жители разных регионов России

Аналитики провели опрос среди россиян и выяснили, какую зарплату хотели бы получать граждане, живущие в разных регионах страны. Так, в среднем без привязки к субъектам РФ или отрасли работы респондентов устроил бы доход от 143 тысяч рублей в месяц.

"Мужчины хотят зарабатывать на 38% больше (171 тысяча рублей против 125 тысяч рублей среди женщин)", — приводит RT результаты опроса.

При этом жители Москвы и Подмосковья хотели бы зарабатывать в среднем 196 тысяч рублей (мужчины — 208 тысяч рублей, женщины — 169 тысяч рублей). Что касается обитателей Северной столицы, то они рассчитывают на 138 тысяч рублей в месяц. Сильную половину устроит 161 тысяча рублей, а слабую — ₽121 000.

"Нижегородцы претендуют на 158 тыс. рублей (мужчины — 203 тыс. рублей, женщины — 135 тыс. рублей). Жители Приморского края хотели бы зарабатывать 132 тыс. рублей. Так, женщины планируют получать 200 тыс. рублей, а мужчины — 115 тыс. рублей", — продолжили аналитики.

Также стало известно, что жители Свердловской области хотели бы получать 131 тысячу рублей в месяц. Причём мужчины рассчитывают на 161 тыс. рублей, а женщины — на 116 000. А вот граждане других регионов оказались скромней. Ростовчан устроил бы заработок в 114 тыс. рублей, а новосибирцев — 96 тысяч.

В Республике Башкортостан людям было бы достаточно 87 тыс. рублей, а в Татарстане и Волгограде — 83 000, такие итоги подвели специалисты. Анкетирование провёл сервис "Работа.ру". В исследовании приняли участие более 3,6 тысячи респондентов.