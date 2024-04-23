Стало известно, сколько компаний России оценивают своих сотрудников как бесполезных

44% российских работодателей признались, что в их компании есть бесполезные сотрудники, из них 12% отметили, что таких работников много. 56% похвастались, что все работники продуктивные. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого сервисом "Работа.ру".

Как же работодатели борются с такими сотрудниками? 47% стараются понять причины отсутствия или недостатка мотивации, 42% решают вопрос кардинально — увольняют, столько же (42%) проводят беседы с подчинёнными. 17% респондентов понижают бесполезных работников в должности, 16% составляют индивидуальный план развития, 15% сокращают зарплату или премию. Треть участников исследования (33%) бездействуют.

При этом 57% стараются мотивировать таких работников с помощью новых задач, 53% обучают, 43% объясняют смысл работы и её ценность. 33% участников исследования в таком случае вводят систему оценок продуктивности, 25% создают чек-лист ежедневного прогресса, а 23% — условия для роста в компании. 22% предпочитают решать подобные задачи с помощью тимбилдингов, а 10% грозят увольнением.