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23 апреля, 07:34

Стало известно, сколько компаний России оценивают своих сотрудников как бесполезных

44% российских компаний пожаловались на бесполезных сотрудников

44% российских работодателей признались, что в их компании есть бесполезные сотрудники, из них 12% отметили, что таких работников много. 56% похвастались, что все работники продуктивные. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого сервисом "Работа.ру".

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Как же работодатели борются с такими сотрудниками? 47% стараются понять причины отсутствия или недостатка мотивации, 42% решают вопрос кардинально — увольняют, столько же (42%) проводят беседы с подчинёнными. 17% респондентов понижают бесполезных работников в должности, 16% составляют индивидуальный план развития, 15% сокращают зарплату или премию. Треть участников исследования (33%) бездействуют.

При этом 57% стараются мотивировать таких работников с помощью новых задач, 53% обучают, 43% объясняют смысл работы и её ценность. 33% участников исследования в таком случае вводят систему оценок продуктивности, 25% создают чек-лист ежедневного прогресса, а 23% — условия для роста в компании. 22% предпочитают решать подобные задачи с помощью тимбилдингов, а 10% грозят увольнением.

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А ранее Life.ru рассказывал, что 83% россиян испытывали профессиональное выгорание, а 45% респондентов находятся в этом состоянии прямо сейчас. Основные проявления, с которыми сталкиваются работники, чья "батарейка" на исходе, — это постоянное чувство усталости (43%), раздражительность (40%), перенапряжение и стресс (40%), а на закуску — нежелание идти на работу (32%).

Обложка ©

Freepik.com

Александра Вишнякова
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