Юрист рассказал, в чём кроется опасность серой зарплаты для работодателя

Работодатель подвергает себя риску, выплачивая сотрудникам серую зарплату. Так он сокращает свои расходы, но вместе с тем постоянно рискует быть пойманным налоговой и трудовой инспекциями. Об этом заявил руководитель юридического департамента юридической компании "Прагмат" Артём Платонов, а также рассказал, какое наказание могут понести руководители предприятия.

"К примеру, размер штрафа за неуплату налогов может составить 40% от недоплаты в случае, когда соответствующий умысел доказан, а директор предприятия рискует лишиться годовой или даже двухгодовой зарплаты, если государство недополучит более 18 млн 750 тыс. рублей налогов в течение трёх финансовых лет подряд. Если же недоплаченный налог превышает 56 млн 250 тыс. рублей, руководителю грозит тюремный срок до пяти лет", — рассказал он "Газете.ru".

По словам юриста, сотрудники налоговой первым делом обращают внимание на несоответствия в отчётности и сравнивают зарплату со средней по отрасли. При выявлении несостыковок, руководителя компании вызывают на специальное заседание. Кроме того, сотрудники инспекции могут проверить начисления на банковские карты сотрудников.

Кстати, также риск представляют обиженные и уволенные сотрудники. Они могут сообщить в органы о нарушениях работодателя. Жалоба повлечёт за собой ряд проверок.