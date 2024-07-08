Россиянам рассказали, как на самом деле начисляются отпускные

Сумма выплат, которая положена уходящему в отпуск работнику, рассчитывается с учётом среднего дохода за последний год. При этом во внимание берётся период, когда сотрудник не находился на больничном или в командировке, а непосредственная выплата производится за все календарные дни, включая выходные, кроме официальных праздников. Об этом рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

"Если работник трудоустроен менее года, расчётный период — с момента приема на работу до конца месяца, предшествующего отпуску. В случае повышения зарплаты в расчётный период, при расчёте отпускных индексируется и доход за время до повышения <...>. День выплаты отпускных — за три календарных дня до начала отдыха", — прокомментировал Чаплин в беседе с News.ru.

Примечательно, что работодатель вправе удержать до 20% выплат сотруднику в случае, если тот увольняется до конца рабочего года. Остаток гражданин вправе погасить добровольно. Однако же если сотрудник попал под сокращение, то руководство по закону не может удержать отпускные.

Парламентарий посоветовал работникам внимательно отслеживать сроки получения и суммы отпускных. Также можно сверять расчётные листы и по необходимости консультироваться с отделом кадров или Трудовой инспекцией.