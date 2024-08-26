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Городу Ростов дадут новое название

Кабмин РФ поддержал законопроект о переименовании Ростова в Ростов Великий

26 августа, 16:22
Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Российское правительство одобрило инициативу о смене названия города Ростов в Ярославской области на Ростов Великий, теперь проект федерального закона поступит на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Михаил Евраев.

«Правительство России поддержало переименование Ростова в Ростов Великий. Это очередной большой шаг в вопросе восстановления исторической справедливости, а сама инициатива уже в финальной стадии реализации», — говорится в тексте.

По словам губернатора, юридическая процедура по переименованию города завершится уже в этом году. Принятию Кабмином решения предшествовал опрос, по результатам которого 58% горожан поддержали необходимость восстановить историческую справедливость и сменить название населённого пункта на Ростов Великий, тем самым подчеркнув преемственность времён и дань уважения древнейшему городу страны.

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Ранее депутат Госдумы от партии КПРФ Николай Харитонов выступил за возвращение Санкт-Петербургу и Волгограду исторических названий Ленинград и Сталинград. По мнению политика, это решение поддержит большинство жителей России.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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