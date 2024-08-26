Городу Ростов дадут новое название Кабмин РФ поддержал законопроект о переименовании Ростова в Ростов Великий 26 августа, 16:22 Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Российское правительство одобрило инициативу о смене названия города Ростов в Ярославской области на Ростов Великий, теперь проект федерального закона поступит на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Михаил Евраев.

«Правительство России поддержало переименование Ростова в Ростов Великий. Это очередной большой шаг в вопросе восстановления исторической справедливости, а сама инициатива уже в финальной стадии реализации», — говорится в тексте.

По словам губернатора, юридическая процедура по переименованию города завершится уже в этом году. Принятию Кабмином решения предшествовал опрос, по результатам которого 58% горожан поддержали необходимость восстановить историческую справедливость и сменить название населённого пункта на Ростов Великий, тем самым подчеркнув преемственность времён и дань уважения древнейшему городу страны.

Ранее депутат Госдумы от партии КПРФ Николай Харитонов выступил за возвращение Санкт-Петербургу и Волгограду исторических названий Ленинград и Сталинград. По мнению политика, это решение поддержит большинство жителей России.

Авторы Татьяна Миссуми