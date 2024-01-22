В КПРФ призвали вернуть Ленинград и Сталинград на карту России

Депутат Госдумы, кандидат на предстоящих президентских выборах от партии КПРФ Николай Харитонов выступил за возвращение Санкт-Петербургу и Волгограду исторических названий Ленинград и Сталинград. Об этом он написал в понедельник, 22 января, в своём телеграм-канале.

"Всегда за это выступал! Решение о переименовании Санкт-Петербурга в Ленинград нужно вынести на всероссийский референдум, а Волгограду, городу, где окончательно был переломлен хребет фашистской гадине, вернуть имя Сталинград без разговоров", — призвал Харитонов.

О том, что в Волгограде могут провести референдум о переименовании города-героя, стало известно ещё в конце прошлого года. Таким образом, город обретёт старое-новое название Сталинград, которое уже носил в период с 1925 по 1961 год. Инициатива будет считаться поддержанной, если наберёт не менее половины голосов участников плебисцита. А в 2021 году, когда отмечалось 30-летие с момента, когда Ленинград был переименован в Петербург решением Ленинградского городского совета (Ленсовета), несмотря на категорическое нежелание тогдашнего градоначальника Анатолия Собчака из-за опасений задеть чувства блокадников, это снова породило общественную дискуссию. Высказаться на этот счёт пришлось и Кремлю.