Решение за кабмином: В России предложили увеличить пособие по уходу за детьми

Правительство России рассмотрит законопроект, предусматривающий увеличение пособия по уходу за ребёнком до полутора лет с 40% до 60% от среднего заработка родителя. Автором инициативы стала Либерально-демократическая партия во главе с её лидером Леонидом Слуцким. Копия предложения есть в распоряжении Life.ru.

В ЛДПР уверены, что нынешний размер пособий, который стартует с минимальной отметки 9 227 тысяч рублей, не отвечает реальным потребностям семей, особенно на фоне постоянно растущих цен. Тяжелее всего приходится молодым мамам, которые до выхода в декрет в силу возраста и небольшого опыта не могли рассчитывать на большую зарплату, а теперь вынуждены довольствоваться лишь 40% от скромного заработка. При этом решение одной из ключевых задач государства в виде повышения уровня демографии требует создания благоприятных условий для семей с детьми, считают во фракции.

«Реальная зарплата в России 30-60 тысяч, поэтому мамы в декрете получают всего 15-25 тысяч. Как можно выжить на такие деньги, особенно если женщина — мать-одиночка или только что закончила учёбу? В таких условиях разговоры об ипотеке и автомобилях выглядят абсурдно. Необходимо повышать благополучие российских семей. Мы будем бороться за эти изменения в осеннюю сессию», — пообещал Леонид Слуцкий.

По мнению либерал-демократов, реализация изменений в федеральном законе «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» позволит снизить уровень бедности семей и улучшить их благосостояние. Для удобства размер выплаты предложено установить не ниже планки прожиточного минимума для детей в регионе проживания. Например, в Москве он составляет 19 586 рублей, а в Чукотском АО достигает 39 122 рублей. Инициатива направлена на отзыв в кабмин 2 сентября.