С 1 сентября повысят социальные выплаты и появятся новые меры поддержки: кто станет получать больше С 1 сентября появится целый ряд новых социальных выплат. Вырастут и некоторые уже имеющиеся пособия. Какие выплаты увеличатся и на сколько? 25 августа, 21:23 С 1 сентября семьи с детьми получат новые социальные выплаты. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Inside Creative House

13 августа 2024 года в Государственную думу был внесён законопроект № 695237-8 «О ежегодной денежной выплате семьям, имеющим детей, в связи с началом учебного года». В нём говорится о том, что выплату может оформить один из родителей детей от 6 до 18 лет при наличии гражданства РФ. Важно также, чтобы человек проживал в России. При этом ребёнок должен достигнуть возраста шести лет не позднее 1 сентября текущего года.

Такую же выплату получат инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющие гражданство Российской Федерации и обучающиеся по основным общеобразовательным программам.

— Выплату планируют установить в размере величины прожиточного минимума для детей в целом по стране. Перечислять деньги собираются ежегодно с августа по декабрь. Если законопроект рассмотрят, то он вступит в силу с 1 января 2025 года. Впрочем, будет ли он принят, неизвестно. Такие законопроекты уже вносились, но не были приняты, — пояснила ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.

При этом, добавила юрист, на региональном уровне с 1 сентября 2024 года вводятся новые выплаты и меры социальной поддержки. Так, в Московской области внесены изменения в региональный закон № 162/2014-ОЗ «О некоторых вопросах организации социального обслуживания в Московской области». Изменения с 1 сентября 2024 года коснутся инвалидов в возрасте от 18 до 40 лет, имеющих проблемы со зрением и слухом, признанных нуждающимися в социальном обслуживании. Социальные услуги в стационарной форме им будут предоставляться бесплатно.

В Тульской области в рамках Указа губернатора от 12.07.2024 № 64 «О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде единовременной денежной выплаты к 1 сентября 2024 года» установлена единовременная денежная выплата в размере 10 000 рублей. Сделают её к 1 сентября 2024 года на каждого ученика 1–11-го классов, один из родителей которого проходит военную службу по контракту. Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется, если ребёнок живёт в Тульской области.

Также в рамках Указа губернатора Тульской области от 12.08.2024 № 78 к 1 сентября 2024 года многодетным семьям в регионе устанавливается дополнительная мера социальной поддержки. Это единовременная денежная выплата в размере 10 000 рублей на каждого ребёнка, зачисленного в первый класс.

— В Ульяновской области с 1 сентября 2024 года вступает в силу Указ губернатора от 15.05.2024 № 49 «О мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Ульяновской области», который устанавливает меры социальной поддержки многодетным семьям. Им положена выплата ежемесячной денежной компенсации в размере 30 процентов объёма фактически произведённых расходов на оплату жилого помещения. Такую же компенсацию сделают и на оплату коммунальных услуг. Суммы тут различаются, — пояснила Оксана Красовская.

Так, компенсация 50 процентов объёма фактически произведённых расходов на оплату коммунальных услуг положена семьям, воспитывающим или имеющим на содержании троих детей, 60 процентов — семьям с четырьмя, 75 процентов — с пятью, 100 процентов — с шестью и более детьми.

Более того, в Ульяновской области предусмотрена выплата денежной компенсации расходов на покупку твёрдого топлива в пределах норм, установленных для продажи населению, и оплату транспортных услуг для доставки этого топлива. Такая мера поддержки оказывается семьям, проживающим в жилых помещениях с печным отоплением.

Тут суммы тоже различаются. Так, 50 процентов фактически произведённых расходов на оплату приобретаемого твёрдого топлива и транспортных услуг по его доставке компенсируют семьям, воспитывающим или имеющим на содержании троих детей, 60 процентов — четверых, 75 процентов — пятерых, 100 процентов — шестерых и более детей.

Кроме того, предусмотрена ежегодная денежная выплата в размере 3000 рублей на каждого из детей школьного возраста. Эти деньги можно потратить на покупку одежды для посещения учебных занятий, а также спортивной формы на весь период обучения. Ещё 600 рублей в месяц выделяют на оплату проезда по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (за исключением такси) и городским наземным электрическим транспортом в городском и пригородном сообщении на каждого школьника. Один раз в два года предусмотрена выплата денежной компенсации фактически произведённых расходов на оплату путёвок для совместного отдыха родителей с детьми. Делают её в размере стоимости таких путёвок, но не более 5000 рублей на одного человека.

— Меры социальной поддержки по коммунальным услугам, ЕДК на проезд, выплата на путёвки, ЕДК на платные медицинские услуги предоставляются многодетным семьям, имеющим среднедушевой доход, размер которого не превышает величину прожиточного минимума, установленную в расчёте на душу населения в Ульяновской области, — пояснила Оксана Красовская.

В Республике Саха (Якутия) многодетным семьям предоставят льготу с 1 сентября 2024 года, сделают компенсацию стоимости коммунальных услуг. Она составит 30 процентов.

— Также Указом главы РС (Я) от 23.05.2024 № 331 «О дополнительной поддержке выпускников школ из многодетных семей при поступлении в средние профессиональные образовательные организации» устанавливается единовременная денежная выплата обучающимся из многодетных семей по образовательным программам среднего профессионального образования на платной основе. Им компенсируют части стоимости обучения по востребованным и перспективным на рынке труда Республики Саха (Якутия) профессиям и специальностям. Составит выплата 50 000 рублей за весь период обучения, — пояснила Оксана Красовская.

В Костромской области с 1 сентября 2024 года появится ежемесячная выплата студентам, обучающимся в государственных вузах. Чтобы её получить, нужно соответствовать определённым критериям. Размер ежемесячной выплаты студентам составляет: для студентов первого – четвёртого курсов — 1000 рублей, для студентов пятого – шестого курсов — 5000 рублей.

В Краснодарском крае решили поддержать социально и общественно активных учащихся. Для них учреждается 500 специальных молодёжных стипендий Администрации Краснодарского края в размере 5000 рублей. Эти деньги выплачивают каждый месяц. Начиная с 1 сентября 2024 года вырастет и количество стипендий, и их размер. Будут делать уже 1500 выплат. Сумма ежемесячных стипендий увеличится до 10 000 рублей.

Кстати, в середине августа в Социальном фонде России пояснили, как теперь будут начисляться надбавки к пенсии людям старше 80 лет и инвалидам первой группы. С 1 января 2025 года СФР установит им надбавку к пенсии в размере 1200 рублей. Она будет ежегодно индексироваться вместе с пенсией.

— Сейчас выплаты в размере 1200 рублей получают люди, которые ухаживают за инвалидами первой группы или пенсионерами старше 80 лет. Выплаты назначаются по заявлению того, кто ухаживает, и при наличии письменного подтверждения от того, за кем ухаживают. Деньги начисляются вместе с пенсией человека, которому требуется уход. Со следующего года компенсации так назначать не будут. Вместо этого СФР автоматически назначит надбавки в размере 1200 рублей к пенсиям всех пенсионеров старше 80 лет и инвалидов первой группы. Самим пенсионерам никуда обращаться не потребуется. Не нужно и предоставлять сведения о человеке, который осуществляет уход, — сообщили в Социальном фонде России.

Авторы Нина Важдаева