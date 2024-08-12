С 1 сентября повысят пенсии: кто станет получать больше и на сколько В этом году в августе было анонсировано сразу несколько значимых прибавок для пенсионеров. Кому-то повысят выплаты с 1 сентября, кому-то через несколько месяцев. Сколько составит прибавка к пенсии? 11 августа, 21:11 Пенсионеры получат прибавку. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

В сентябре на региональном уровне начнут перечислять выплаты ко Дню пожилого человека. Хотя он и отмечается 1 октября, но денежные перечисления обычно делают заранее. Этот год не станет исключением. В некоторых регионах уже заявили о том, что начинают переводить деньги. Например, в Челябинской области об этом сообщили в августе. Там пенсионерам заплатят дополнительно по 800 рублей.

С 1 сентября повысят пенсии работающим пенсионерам, которые уволились в августе. Кроме того, прибавка ждёт россиян, которым в сентябре исполнится 80 лет.

— Фиксированная выплата в составе страховой пенсии по старости после 80 лет повышается в два раза. В этом году она составляет 8134,88 рубля. Соответственно, после того как пенсионеру исполнится 80, он получит уже 16 269,76 рубля, — пояснила юрист Елена Кузнецова.

Прибавку делают со дня рождения пенсионера. При этом выплата повышенной пенсии поступает на следующий месяц после юбилея. Самому пенсионеру ничего делать не надо. Никаких заявлений не требуется. Прибавку сделают автоматически.

— Есть нюанс. Надбавку делают только получателям страховой пенсии по старости. Повышение не затрагивает получателей страховой пенсии по инвалидности или по потере кормильца. После 80 лет не удваивается фиксированная выплата и инвалидам первой группы, так как аналогичную надбавку им уже сделали, — пояснила Елена Кузнецова.

В августе 2024 года президент подписал закон о новой ежемесячной прибавке к пенсии для пенсионеров от 80 лет и инвалидов первой группы. Они станут получать на 1200 рублей больше. Прибавку сделают автоматически. Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

Пенсионеры старше 80 лет станут получать на 1200 рублей больше. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Denis.Vostrikov

Стоит отметить, что сейчас эти деньги также выплачиваются, но не всем. Их получают люди, которые ухаживают за пенсионерами старше 80 лет.

Теперь же получателей выплаты станет больше. Кроме того, эту прибавку теперь будут индексировать ежегодно в зависимости от уровня инфляции.

В августе в Социальном фонде России также пояснили, каким образом пройдёт индексация страховых пенсий работающим пенсионерам. Она будет проходить с 2025 года в два этапа — в феврале и апреле.

— С 1 января 2025 года вступит в силу Закон об индексации пенсий работающим пенсионерам. При этом непосредственно сама индексация пройдёт на месяц позже — с 1 февраля 2025 года. Затем индексация станет ежегодной, — сообщили в СФР.

В феврале индексация пройдёт с учётом индекса роста потребительских цен за прошедший год. Повышение затронет всю пенсию целиком, то есть страховую и фиксированную часть.

С 1 апреля пройдёт второй этап повышения. Размер страховых пенсий будет индексироваться исходя из роста доходов Соцфонда. Это повышение касается только страховой части пенсии, то есть той, которая формируется за счет индивидуального пенсионного коэффициента.

Авторы Нина Важдаева