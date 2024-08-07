С 1 сентября вырастут социальные выплаты: кто получит больше и на сколько В этом году многие семьи с детьми получат выплату к школе. Кроме того, с 1 сентября вступает в силу целый ряд новшеств, который касается социальных пособий. Кто получит повышенные выплаты и в каком размере? 6 августа, 21:11 В этом году семьи с детьми получат выплаты на подготовку к школе. Обложка © ТАСС / Евгений Срибный

С 1 сентября повысят пенсии тем пожилым людям, кто уволился в августе. Прибавку сделают с учётом ежегодной индексации. Кстати, значительные изменения в социальной сфере ожидаются с 2025 года. Вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам, которая была приостановлена в 2016 году.

— С 1 сентября 2024 года будет закреплена возможность предъявления исков, связанных с социальными выплатами и льготами, в суд по месту жительства истца. Более того, власти субъектов Российской Федерации к 1 сентября 2024 года могут установить выплаты на детей от 6 до 18 лет для компенсации расходов по приобретению школьных принадлежностей или сделать единовременную выплату, — рассказал юрист Европейской юридической службы Никита Кузнецов.

Он отметил также, что с 1 августа 2024 года был произведён перерасчёт стоимости пенсионного балла. Кроме того, сейчас рассматривается вопрос о внесении изменений в распоряжение материнским капиталом. Так, если были потрачены не все средства, то обладатели сертификата вправе получить остаток, если он не более 10 000 рублей, в виде единовременной выплаты.

— В этом году к 1 сентября сделают выплаты на детей на региональном уровне. Как правило, они предназначены для семей с детьми определённых категорий. Например, многодетным. Самой популярной социальной выплатой к 1 сентября является единовременная выплата к школе, — пояснила руководитель филиала "Страховой брокер AMsec24" Ирина Панова.

На региональном уровне в этом году сделают много выплат к школе. Суммы и статус получателей различаются в зависимости от места их проживания. Например, в Москве ежегодная компенсационная выплата ко Дню знаний предоставляется независимо от среднедушевого дохода семьи. Выплаты доступны семьям с 10 и более детьми, если хотя бы один из них младше 18 лет. В 2024 году они получат 39,7 тысячи рублей.

Кроме того, в столице школьникам из многодетных семей и родителям, ухаживающим за ребёнком-инвалидом, сделают ежегодную выплату на покупку детской одежды для школы. Она составит 13,2 тысячи рублей. Аналогичные меры поддержки есть по всей стране. Так, в Томской области многодетным семьям выплатят по 10 000 рублей, в Калужской — 5000, а в Псковской — 3000.

В Социальном фонде России сообщили, что теперь будут оплачивать лечение получивших травму после тяжёлых случаев на производстве сверх программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи. 31 июля вступил в силу уточнённый порядок оплаты таких расходов.

По новым правилам СФР будет оплачивать все диагностические, лечебные, физиотерапевтические процедуры и дорогостоящие лекарства, которые пострадавшему назначила врачебная комиссия.

— Кроме того, более высокие компенсации получат владельцы автомобилей, полученных по медицинским показаниям ввиду производственной травмы. Ранее возмещение затрат на текущий ремонт транспорта и горюче-смазочные материалы составляло 835 рублей в год. Сейчас сумма компенсации выросла до 3220 рублей. Каждый год с 1 февраля эта выплата будет индексироваться на уровень инфляции, — пояснили в СФР.

Станут лучше и условия проезда пострадавших на производстве поездом дальнего следования к месту лечения или реабилитации. Раньше они могли бесплатно ездить только в общих и плацкартных вагонах. Теперь же можно будет выбрать купе (кроме двухместных и повышенного комфорта).

Авторы Нина Важдаева