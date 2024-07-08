С 1 августа повысят социальные выплаты: кому станут платить больше и на сколько С 1 августа суммы социальных выплат для ряда получателей станут другими. В этом году перечисление денег будет иметь свои особенности. При этом часть выплат дополнительно проиндексируют позже. Какие изменения ждут получателей? 7 июля, 21:11 С 1 августа изменятся суммы ряда социальных выплат. Обложка © ТАСС / Zuma

Работающим пенсионерам вернут индексацию пенсий, которую приостановили с 2016 года. Решение принято этим летом, но прибавку они получат зимой, с 2025 года. Тем не менее никто не отменяет небольшую плановую корректировку пенсий для работающих пенсионеров с 1 августа.

— С 1 августа работающих пенсионеров ожидает корректировка пенсии. Сумма перерасчёта будет рассчитана по формуле с учётом взносов, сделанных за пенсионера в прошлом году. Не стоит путать эту корректировку с индексацией для неработающих пенсионеров, которая уже была произведена в начале года. Максимальная доплата к пенсии работающего пенсионера с 1 августа 2024 года составит 399,15 рубля. Корректировка производится в беззаявительном порядке, то есть автоматически, — рассказала ведущий юрист ЕЮС Марина Антонова.

Появятся новшества и на региональном уровне. Например, в Ярославской области многодетные малоимущие семьи с 1 августа смогут получить единовременную выплату на покупку одежды для посещения учебных и спортивных занятий. Выплачивать будут по 5000 рублей на каждого ребёнка, если средний доход на члена семьи не превышает прожиточного минимума, то есть 15 144 рубля.

— Похожие меры поддержки уже вводились в других регионах. Возможно, эта мера поддержки распространится и дальше. Точнее станет понятно ближе к концу июля. Например, отдельная денежная выплата на покупку одежды уже появилась в Челябинской области с 1 июля. Там сумма выплат составляет 10 000 рублей, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

К тому же с 1 июля вступил в силу закон об отмене банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей. Он затрагивает пенсионеров и людей, нуждающихся в соцподдержке, в том числе малообеспеченные семьи с детьми. Теперь комиссия не будет взиматься за перечисление платы за коммунальные услуги и пеней за просроченную или неполную оплату. Отметим, что в целом банки могут брать комиссию при перечислении денег за услуги ЖКХ в размере 0,5–2% от каждого платежа.

Авторы Нина Важдаева