10 000 на ребёнка и индексация пособий: на сколько вырастут выплаты семьям с детьми Со следующей недели повысят целый ряд пособий и выплат на детей. Кому сделают прибавку на федеральном и региональном уровне и в каком размере? 29 июня, 21:17 Семьям с детьми сделают новые выплаты. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NadyaEugene

С 1 июля вступает в силу целый ряд нововведений, затрагивающих семьи с детьми. Их перечислила ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская. Например, в Челябинской области повысят до 2500 рублей размер ежемесячной денежной выплаты. Предназначается она для оплаты жилого помещения и коммунальных услуг многодетной семье, где среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Появится в Челябинской области и новая выплата в размере 10 000 рублей. Это отдельная ежегодная денежная выплата, которая предназначена на покупку одежды для посещения учебных занятий и спортивной формы для детей, которые обучаются очно. Выплачивать деньги будут на каждого ребёнка.

С 1 июля в регионе меняется и размер ежемесячной денежной выплаты на второго ребёнка. Её может оформить один из родителей, усыновителей или опекунов. При этом получатель должен быть гражданином РФ, проживать на территории Челябинской области, а размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения (15 564 рубля).

— С 1 июля выплата увеличится с 75% прожиточного минимума до величины прожиточного минимума для детей. В этом году в Челябинской области он составляет 14 706 рублей, — пояснила Оксана Красовская.

С 1 июля в Московской области повысят размер ежемесячного пособия на приёмных детей в возрасте от одного года до семи лет. Приёмные родители и опекуны будут получать 17 747 рублей.

С 1 июля в Тульской области начнёт действовать комплекс мер социальной поддержки многодетных семей. Так, всем многодетным семьям региона начнут предоставлять ежемесячную выплату в размере 2500 рублей на каждого ребёнка. Деньги также получат семьи, которым положено ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка.

С 1 июля в Тамбовской области повышается размер ежемесячного пособия на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, попечительством, в приёмных семьях. В частности, на ребёнка до трёх лет оно вырастет с 10 072 рублей до 10 475.

— Вырастет и размер ежемесячного пособия на расходы по текущему ремонту жилья, приобретению мебели, оплате коммунальных и прочих услуг. Выплату делают на каждого воспитанника в приёмной и патронатной семье. С 1 июля её сумма вырастет с 4822 рублей до 5015 рублей, — добавила Оксана Красовская.

Немаловажно, что с 1 июля многодетные семьи не будут платить комиссию при оплате ЖКУ. Это новшество касается жителей всей страны.

Авторы Нина Важдаева