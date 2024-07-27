В Госдуме рассказали, какие пособия вырастут в следующем году

В следующем году максимальный размер пособия по беременности вырастет до 794 тысяч рублей. Как рассказала в беседе с РИА "Новости" член думского Комитета по труду Екатерина Стенякина, выплаты по уходу за ребёнком до полутора лет должны увеличиться до 69 тысяч рублей.

"Будут повышены предельные суммы пособий по беременности и уходу за ребёнком до 1,5 года — до 794,4 тысячи и 68,9 тысячи рублей соответственно", — заявила законотворец.

В то же время выплаты по больничному листу увеличатся до 5,7 тысячи рублей. Стоит отметить, что этот показатель вырастет больше чем в два раза, так как сейчас он составляет 2,7 тысячи рублей.

Народная избранница сообщила журналистам, что на 9,5% повысятся социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Также с 1 февраля следующего года страховую пенсию и выплаты к ней проиндексируют на 4,5%, а с 1 апреля ещё на 2,2%.

Депутат Госдумы подчеркнула, что на 4,5% увеличат пособия для различных категорий граждан, среди которых Герои России, ветераны, ликвидаторы техногенных аварий и другие. Максимальный размер материнского капитала через год будет составлять до 646 тысяч рублей при рождении первого ребёнка, а при рождении второго — до 854 тысяч рублей. В то же время власти планируют увеличить доходы военных.

"Как правило, такие индексации проводятся осенью на процент не менее прогнозируемого процента инфляции, установленного в бюджете", — заключила Стенякина.