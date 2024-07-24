ГД приняла закон о доплате в 1200 рублей для пенсионеров от 80 лет и инвалидов

Госдума окончательно приняла законопроект, предусматривающий ежемесячную индексируемую прибавку к пенсии в размере 1,2 тысячи рублей для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы. Документ вносит изменения в закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации".

Выплата устанавливается в беззаявительном порядке, она будет повышаться на районный коэффициент и индексироваться каждый год. Исключения — инвалиды I группы с детства, получающие выплаты из-за ухода со стороны родителей или опекунов.