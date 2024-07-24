ГД приняла закон о доплате в 1200 рублей для пенсионеров от 80 лет и инвалидов
Здание Госдумы в Москве. Обложка © Life.ru
Госдума окончательно приняла законопроект, предусматривающий ежемесячную индексируемую прибавку к пенсии в размере 1,2 тысячи рублей для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы. Документ вносит изменения в закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации".
Выплата устанавливается в беззаявительном порядке, она будет повышаться на районный коэффициент и индексироваться каждый год. Исключения — инвалиды I группы с детства, получающие выплаты из-за ухода со стороны родителей или опекунов.
Ранее Госдума приняла поправку, разрешающую выплату родителям неиспользованного остатка материнского капитала. Ожидается, что получить можно будет до десяти тысяч рублей на руки. Изначально такая идея была высказана президентом РФ Владимиром Путиным.