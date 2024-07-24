Госдума приняла закон о выплате россиянам до 10 тысяч из остатков маткапитала

Госдума в третьем, окончательном, чтении одобрила законопроект, который разрешает выплату неиспользованного остатка материнского капитала. Теперь российские семьи смогут получить до 10 тысяч рублей на руки, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

"В случае распоряжения средствами материнского (семейного) капитала не в полном объёме лица, получившие сертификат, вправе получить остаток средств материнского (семейного) капитала, если этот остаток не превышает 10 тысяч рублей, в виде единовременной выплаты", — указано в тексте закона.

Также теперь в рамках закона служба на территориях ДНР, ЛНР и Украины будет приравнена во время начисления страхового стажа для выплаты пенсии к службе в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в учреждениях и органах УИС, войсках нацгвардии.