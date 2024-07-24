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24 июля, 10:15

Госдума приняла закон о выплате россиянам до 10 тысяч из остатков маткапитала

Госдума в третьем, окончательном, чтении одобрила законопроект, который разрешает выплату неиспользованного остатка материнского капитала. Теперь российские семьи смогут получить до 10 тысяч рублей на руки, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

"В случае распоряжения средствами материнского (семейного) капитала не в полном объёме лица, получившие сертификат, вправе получить остаток средств материнского (семейного) капитала, если этот остаток не превышает 10 тысяч рублей, в виде единовременной выплаты", — указано в тексте закона.

Также теперь в рамках закона служба на территориях ДНР, ЛНР и Украины будет приравнена во время начисления страхового стажа для выплаты пенсии к службе в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в учреждениях и органах УИС, войсках нацгвардии.

Напомним, что 8 июля о возможности выводить остатки средств заявил президент РФ Владимир Путин. Он предложил выплачивать российским семьям неиспользованные остатки материнского капитала в размере 10 тысяч рублей. Позже стало известно, что средства смогут забрать более 730 тысяч семей.

Голикова рассказала Life.ru, как получить неиспользованный остаток маткапитала
Голикова рассказала Life.ru, как получить неиспользованный остаток маткапитала
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Life.ru

Наталья Демьянова
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