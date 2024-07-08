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8 июля, 13:58

Голикова рассказала Life.ru, как получить неиспользованный остаток маткапитала

Голикова: Неистраченные 10 тыс. из маткапитала будут выплачиваться автоматически

Президент России Владимир Путин сегодня предложил выплачивать семьям неиспользованные остатки маткапитала в размере до 10 тысяч рублей. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в беседе с Life.ru уточнила нюансы этой инициативы.

Вице-премьер Татьяна Голикова разъяснила выплату неистраченных 10 тысяч рублей из маткапитала. Видео © Life.ru

"Мы считали разные варианты, потому что к нам уже неоднократно по этому поводу обращались. Сегодня президент выбрал 10 тысяч. То есть всем, у кого это есть (остаток средств), автоматически будет выплачено. Единственное, нам нужно будет сейчас быстренько поправить законодательство, но думаю, что депутаты согласятся", — сказала зампред правительства, уточнив, что никакого заявления писать не надо.

Голикова добавила, что на выплату остатка материнского капитала в размере 10 тысяч могут претендовать все, у кого он есть, а не только малоимущие, так как маткапитал платят в России не по нуждаемости.

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А ранее лидер РФ Владимир Путин предложил увеличить срок действия государственной программы по предоставлению маткапитала с 2026-го по 2030 год. В 2024 году выплаты составляют 630,4 тысячи на первого ребёнка и 833 тысячи — на второго. При этом, если родители уже получали выплату при рождении первого малыша, при рождении второго им положена доплата в размере 202,6 тысячи.

Обложка ©

Life.ru

Александр Юнашев
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