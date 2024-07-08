Голикова рассказала Life.ru, как получить неиспользованный остаток маткапитала

"Мы считали разные варианты, потому что к нам уже неоднократно по этому поводу обращались. Сегодня президент выбрал 10 тысяч. То есть всем, у кого это есть (остаток средств), автоматически будет выплачено. Единственное, нам нужно будет сейчас быстренько поправить законодательство, но думаю, что депутаты согласятся", — сказала зампред правительства, уточнив, что никакого заявления писать не надо.