Пенсионеры получат новые доплаты: сколько они составят Этим летом ряду категорий пенсионеров сделают доплаты, которых не было раньше. При этом уже стали известны параметры прибавок, которые сделают в ближайшие месяцы. Каким категориям пенсионеров заплатят больше и на сколько? 24 июля, 21:11 Пенсионерам сделают доплаты. Обложка © ТАСС / Олег Елков

Пенсионерам сделают прибавку к пенсии на 1200 рублей. Выплата будет ежемесячной. Соответствующий законопроект приняла Госдума в окончательном чтении.

Прибавку получат пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы. Поправки об этом вносятся в закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации".

Для получения выплаты никаких заявлений писать не надо. Прибавку к пенсии сделают автоматически. Более того, она будет ежегодно индексироваться и повышаться на районный коэффициент.

— Кроме того, уже в августе прибавку к пенсии получат пожилые люди, которые работали в прошлом году. Им сделают плановый перерасчёт. Прибавка придёт автоматически в день пенсии. Тут тоже всё пройдёт автоматически. Работающим пенсионерам никаких заявлений писать не нужно. Но важно учесть, что повышение ждёт только тех, кто был трудоустроен в прошлом году официально, а работодатель делал все необходимые взносы, — уточнила юрист Елена Кузнецова.

Она добавила также, что с 1 августа изменится и размер накопительной пенсии или срочной пенсионной выплаты. Перерасчёт сделают на основании результатов инвестирования денег пенсионных накоплений получателя.

— Тут будут брать в расчёт и сумму поступлений, которые не были учтены при назначении срочной пенсионной выплаты или накопительной пенсии при предыдущей корректировке, — добавила Елена Кузнецова.

Также с 1 августа сделают перерасчёт размеров доплат к пенсиям членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации. Аналогичным образом пересчитают и доплаты отдельным категориям вышедших на пенсию работников организаций угольной промышленности. Доплаты устанавливают, если у человека есть необходимый специальный стаж. Сумма выплат индивидуальна. Вычисляют её по специальной формуле. Об этом рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

— Перерасчёт производится автоматически. Делают его по сведениям, имеющимся в распоряжении территориальных органов СФР. От пенсионера никаких справок не требуется, — добавила Оксана Красовская.

В Социальном фонде России сообщили, что с 2025 года возобновится индексация пенсий всех работающих пенсионеров. Повышение выплат пройдёт на общих основаниях с неработающими пенсионерами. Сделают его с учётом инфляции за предыдущий год.

— Первая индексация пенсий работающих пенсионеров пройдёт в феврале. Индексация будет применяться к сумме пенсии с учётом повышений за 2016–2024 годы. Это период, в котором индексация пенсий для работающих пенсионеров фиксировалась, но не выплачивалась. Так появится возможность сделать более высокую прибавку к пенсии, — пояснили в СФР.

Авторы Нина Важдаева