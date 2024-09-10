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10 сентября, 05:00

Пока малыш спит: Опрос показал, как мамы относятся к совмещению подработок с уходом за детьми

Почти половина мам в декрете ищут подработку для отдельного от партнёра дохода

Более половины мам в России во время декрета занимаются только уходом за ребёнком, не ища подработок. В основном это происходит из-за отсутствия необходимости в дополнительном заработке, выяснил Life.ru.

Согласно опросу, проведённому цифровой платформой Ventra Go!, треть российских мам планируют оставаться в декрете до достижения ребёнком трёх лет, в то время как 20,6% намерены делать это до полутора лет. При этом 26% из них не работали до рождения ребёнка. Также выяснилось, что 31% мам могут побыть без ребёнка от двух до четырёх часов в день, тогда как 26,8% удаётся выделить менее двух часов. Свободное же время женщины предпочитают уделять домашним делам (57,3%), творчеству или учёбе (25,5%), а также подработкам (20%).

Помимо отсутствия необходимости допзаработка (40%) участницы называли недостаток свободного времени (16,5%) и отсутствие возможности оставить ребёнка (15,9%). В то же время 43,5% женщин находят время для небольшой работы, желая иметь собственный доход. При выборе места трудоустройства женщины чаще всего ориентируются на возможность удалённой работы (51%), быструю оплату (39,6%) и близость к дому (19,8%).

«Подработка в свободное от ухода за детьми время позволяет сохранить профессиональный тонус, даёт возможность попробовать себя в новом деле, а также получить дополнительный источник дохода», — заявила директор по маркетингу Ventra Go! Анна Ларионова.

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Ранее Life.ru сообщал, что лишь небольшая часть мужчин в России готовы рассмотреть возможность ухода в декретный отпуск вместо своих жён. Однако, ещё меньше женщин выразили готовность позволить своему супругу взять на себя основную роль в воспитании ребёнка. В данный момент среди мужского населения РФ лишь 3% находятся в декрете.

Обложка ©

Unsplash / Andriyko Podilnyk

Артём Гапоненко
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