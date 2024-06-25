Названо число мужчин в России, готовых пойти в декрет вместо жены

Аналитики провели опрос, в ходе которого выяснили, что на данный момент в России 3% отцов находятся в декретном отпуске. В 94% случаев за детьми следят мамы, а в 3% — бабушки. 82% опрошенных мужчин считают, что грудной ребёнок должен находиться с мамой, приводит данные исследования RT.

"14% готовы официально сидеть дома с ребёнком. 4% рассматривают вариант ухода в декрет только в том случае, если это будет ситуативно или финансово обосновано. 22% предполагают, что оформление декрета ухудшит отношения с работодателем, так как это нетипичная ситуация", — говорится в исследовании.

У 9% респондентов есть знакомые мужчины, которые потеряли работу из-за решения уйти в декрет. Ещё 27% не исключили, что могли бы пойти на сокращённый рабочий день, чтобы больше времени проводить с ребёнком, с дополнительным пособием к зарплате. Всего было опрошено более 1100 мужчин.