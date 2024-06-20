Число мужчин-курильщиков в России снизилось более чем в два раза за 15 лет

Число курящих мужчин с 2009 года снизилось в России больше чем в два раза. Об этом сообщила в четверг, 20 июня, вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, 15 лет назад, когда запускался нацпроект "Здоровье", у нас курили 40% мужчин, но сейчас этот показатель значительно меньше.

"Когда мы в 2009 году принимали решение в рамках первого нацпроекта "Здоровье" о необходимости решения вопросов, связанных со снижением употребления алкоголя и табака, — результаты у нас весьма значительные", — проинформировала вице-премьер.