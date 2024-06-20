Число мужчин-курильщиков в России снизилось более чем в два раза за 15 лет
Голикова: Число курящих мужчин в России снизилось более чем в два раза с 2009 года
Число курящих мужчин с 2009 года снизилось в России больше чем в два раза. Об этом сообщила в четверг, 20 июня, вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, 15 лет назад, когда запускался нацпроект "Здоровье", у нас курили 40% мужчин, но сейчас этот показатель значительно меньше.
"Когда мы в 2009 году принимали решение в рамках первого нацпроекта "Здоровье" о необходимости решения вопросов, связанных со снижением употребления алкоголя и табака, — результаты у нас весьма значительные", — проинформировала вице-премьер.
Ранее стало известно, что чуть больше половины россиян не курят или не курили никогда (55%). Большинство из них не выносят людей, что курят рядом, а некоторые даже хотят запретить курить в общественных местах. Кстати, Россия занимает 132-ю строчку из 183 стран по цене за пачку сигарет. По самой высокой цене сигареты продаются в Туркмении — почти 29 долларов за пачку. Дешевле всего их можно приобрести в Мали, а Россия находится примерно в середине списка.
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