Названы страны, в которых курильщики тратят меньше всего денег на сигареты

По самой высокой цене сигареты продаются в Туркмении — почти 29 долларов за пачку. Дешевле всего их можно приобрести в Мали, а Россия находится примерно в середине списка и занимает 132-е место. Об этом свидетельствует информация из открытых источников.

В среднем по миру пачка сигарет марки Marlboro оценивается в 5,23 доллара. Дороже всего они стоят в Туркмении — 28,57 доллара, что более чем в пять раз выше средних показателей. Также самые высокие цены на табак установлены в Австралии и Новой Зеландии, где одна упаковка будет стоить 26,59 и 24,4 доллара соответственно.

Следом в списке идёт Великобритания — 19,17 доллара, Микронезия — 18 долларов, Ирландия — 16,86 доллара, США — 15,46 доллара. За ними в списке расположились Норвегия (15,1 доллара), Сейшелы (14,61 доллара) и Монако (13,51 доллара).

От восьми до 13 долларов придётся заплатить курящему за сигареты во Франции, Канаде, Исландии, Сингапуре, Финляндии, Лихтенштейне, Брунее, Багамах, Швейцарии, Нидерландах, Ямайке, Израиле, Бельгии, Вануату, Германии и Дании.

Более доступные цены — от пяти до восьми долларов за пачку — встречаются в Австрии, Швеции, Чехии, Италии, Испании, Венгрии, Португалии, Люксембурге, Мальте, Эстонии, Румынии, Кипре, Литве, Словакии, Латвии, Саудовской Аравии, на Мальдивах, Шри-Ланке, в Эквадоре, Панаме, Чили, Перу и Уругвае.

Россия занимает 132-ю строчку из 183 стран в списке по цене табака. Пачка сигарет в РФ обойдётся в 2,49 доллара (219 рублей). Ещё дешевле они стоят в некоторых африканских, восточных и соседствующих с Россией странах. Таким образом, в Таджикистане упаковка стоит 2,36 доллара, в Ливане — 2,33 доллара, в Ираке — 2,3 доллара, в Индонезии — 2,27 доллара, на Украине — 2,22 доллара, а в Бразилии — 2,13 доллара.

2 доллара попросят за пачку сигарет в Аргентине, Гаити, Камбодже, Лаосе и Узбекистане. За ними идут Турция (1,86 доллара), Пакистан (1,84 доллара), Египет (1,78 доллара), Казахстан (1,78 доллара), Монголия (1,74 доллара), Белоруссия (1,72 доллара), Мьянма (1,64 доллара), Киргизия (1,55 доллара) и Вьетнам (1,26 доллара). Также курильщики точно останутся довольны от цен на сигареты в Чаде — 1,07 доллара, Бенине — 0,99 доллара и Мали — 0,93 доллара.