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Регион
30 мая, 23:46

В Минздраве озвучили положительную динамику по снижению распространённости курения

Минздрав: С 2009 года распространённость курения в РФ упала больше чем вдвое

В России с 2009 года больше чем вдвое сократилась распространённость курения, рассказал замначальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Виктор Зыков в преддверии всемирного дня без табака, который отмечается в последний день весны.

По его словам, 15 лет назад курили 39,5% взрослых россиян, а в прошлом году — уже 18,7%.

"Распространённость курения в России продолжает неуклонно снижаться. Так, если в 2009 году курили 39,5% взрослых, то в 2019 году распространённость курения составила 23,2%, в 2020-м — 21,5%, в 2023 году — 18,7%", — сообщил Зыков.

По его словам, принятые меры помогли снизить распространённость табака и среди подростков. Вместе с тем увеличивается потребление электронных сигарет. В 2021 году их использовало 2,2% взрослых, в 2022 году эта цифра составила 3,2%, а в 2023-м — 3,11%.

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Ранее Минздрав РФ сообщил о сокращении розничной продажи сигарет и папирос до одной тысячи штук на душу населения по итогам 2023 года. Об этом сказано в докладе о прошлогодних результатах работы ведомства.

Обложка ©

Unsplash / Irina Iriser

Анатолий Симоненко
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