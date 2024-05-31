В Минздраве озвучили положительную динамику по снижению распространённости курения

В России с 2009 года больше чем вдвое сократилась распространённость курения, рассказал замначальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Виктор Зыков в преддверии всемирного дня без табака, который отмечается в последний день весны.

По его словам, 15 лет назад курили 39,5% взрослых россиян, а в прошлом году — уже 18,7%.

"Распространённость курения в России продолжает неуклонно снижаться. Так, если в 2009 году курили 39,5% взрослых, то в 2019 году распространённость курения составила 23,2%, в 2020-м — 21,5%, в 2023 году — 18,7%", — сообщил Зыков.

По его словам, принятые меры помогли снизить распространённость табака и среди подростков. Вместе с тем увеличивается потребление электронных сигарет. В 2021 году их использовало 2,2% взрослых, в 2022 году эта цифра составила 3,2%, а в 2023-м — 3,11%.