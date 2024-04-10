55% россиян хотели бы запретить курение на улице и вообще не терпят курильщиков

Чуть больше половины россиян не курят или не курили никогда (55%). Большинство из них не выносят людей, что курят рядом, а некоторые даже хотят запретить курить в общественных местах. Об этом сообщил сайт kp.ru, ссылаясь на собственный опрос среди читателей.

"Давно пора всё это запретить, надоело дышать дымом на улице. Сколько можно травить окружающих", — высказался один из респондентов.

Есть и те, кто курил долгое время, но смог бросить и теперь чувствует себя намного лучше (24%). Около 2% опрошенных рассказали, что не имеют никакой зависимости и курить начали лишь недавно. Однако самые честные признались, что курят уже много лет. Из них были те, что очень хотят бросить, но не могут, а также те, кто не видит ничего страшного в своей привычке (19%).