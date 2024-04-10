Регион

Уведомления отключены

10 апреля, 15:48

55% россиян хотели бы запретить курение на улице и вообще не терпят курильщиков

Чуть больше половины россиян не курят или не курили никогда (55%). Большинство из них не выносят людей, что курят рядом, а некоторые даже хотят запретить курить в общественных местах. Об этом сообщил сайт kp.ru, ссылаясь на собственный опрос среди читателей.

"Давно пора всё это запретить, надоело дышать дымом на улице. Сколько можно травить окружающих", высказался один из респондентов.

Есть и те, кто курил долгое время, но смог бросить и теперь чувствует себя намного лучше (24%). Около 2% опрошенных рассказали, что не имеют никакой зависимости и курить начали лишь недавно. Однако самые честные признались, что курят уже много лет. Из них были те, что очень хотят бросить, но не могут, а также те, кто не видит ничего страшного в своей привычке (19%).

Как навсегда бросить курить — 5 рабочих способов
Как навсегда бросить курить — 5 рабочих способов

А ранее Life.ru рассказывал о сроках, которые необходимы для полного очищения организма от никотина. Так, в первую очередь после отказа от сигарет объём лёгких увеличивается и возвращается к первоначальному. Также кровь насыщается кислородом, и нормализуется форма эритроцитов.

Обложка ©

Unsplash / Possessed Photography

Каринэ Гевондян
  • Новости
  • Здоровье
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров