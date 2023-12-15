Курильщикам назвали сроки полного очищения организма от никотина

От сигарет отказаться сложно, так как никотиновая зависимость во многом похожа на наркотическую. Как рассказал в беседе с aif.ru врач-нарколог Даниил Петров, бросить курить можно также, обратившись к специалисту.

По его словам, никотин уже вырабатывается в организме человека, просто из-за курения его количество сильно увеличивается. Поэтому иногда без помощи специалистов и лекарств бывает сложно отказаться от пагубной привычки. А те, кто не смогли бросить курить, считают, что вред сигарет преувеличен.

"Конечно, прекращение курения имеет только положительные стороны", — подчеркнул Петров.

В первую очередь после отказа от сигарет объём лёгких увеличивается, возвращаясь к первоначальному. Кроме того, кровь насыщается кислородом, улучшается её реология, нормализуется форма эритроцитов. Также из организма выводятся смолы и токсины, накопленные за время курения. Есть плюсы и в перспективе: снижение риска инфаркта миокарда, гипертонии, инсульта, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Отказу могут сопутствовать и неприятные моменты. Среди них — психологические поведенческие расстройства, эмоциональный дисбаланс, плаксивость, раздражительность, агрессивность, подавленное настроение, головные боли, головокружения, бессонница и ночные кошмары.

У некоторых также появляется сильный аппетит, из-за чего человек начинает полнеть. А из-за временно сниженного иммунитета могут случаться простудные заболевания. Кроме того, вплоть до нескольких месяцев во рту может ощущаться горький привкус желчи. Но это хороший знак, говорящий о восстановлении печени.

"Это может длиться несколько месяцев. Период довольно долгий, но терпимый. Кроме того, все эти отрицательные симптомы можно скорректировать медикаментозно, если обратиться за помощью к специалистам. И, конечно, тогда отказ от никотина будет проходить значительно проще", — резюмировал врач.