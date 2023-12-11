Объявлена минимальная стоимость пачки сигарет в России в 2024 году

"Рассчитано значение единой минимальной цены табачной продукции в размере 129 рублей на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года", — сказано в сообщении.

Минимальную цену на сигареты Минсельхоз начал рассчитывать по поручению президента Владимира Путина с 2021 года. Показатель вычисляется на основе минимальной ставки акциза на единицу потребительской упаковки, налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента. Таким образом, в 2021 году этот показатель составил 108 рублей за пачку из 20 сигарет, в 2022-м — 112 рублей, а в 2023-м — 119 рублей за упаковку.