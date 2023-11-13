Невролог объяснила, почему бросать курить "за компанию" эффективнее, чем поодиночке

Курение — одна из самых "сильных" вредных привычек, избавиться от которой непросто. Несколько лайфхаков, которые помогут вам перестать думать о сигаретах, перечислила невролог Яна Ковальская.

Определите точную дату

Выбор точной даты отказа от курения поможет вам достичь цели, говорит врач. Если вы пока ещё не готовы определить дату, ничего страшного. Некоторые люди избавляются от привычки, постепенно сокращая количество сигарет в день.

Расскажите о планах родственникам и друзьям

Отказ от курения может оказаться непростым процессом, и поддержка друзей и семьи облегчит его. Например, если родные тоже курят, попросите их "завязать" вместе с вами. Так вы сможете поддерживать друг друга в процессе. Если вы захотите курить, попросите их помочь вам сосредоточиться на причинах отказа от курения. Научитесь вместе процессу расслабления, используя глубокое дыхание, прогулки или прослушивание любимой музыки.

Выясните, почему вам хочется курить

Понимание факторов, которые побуждают вас закурить, является важной частью отказа от привычки. Среди этих факторов пациенты часто выделяют: употребление алкогольных напитков, скуку, кофе, употребление пищи, разговор по телефону, использование компьютера, пребывание среди курильщиков, стресс, вождение автомобиля. Также невролог советует изначально продумать, с какими трудностями вы можете столкнуться при отказе от курения, и спланировать свои действия.

Сразу после отказа от курения вполне нормально чувствовать раздражение, расстройство или находиться в подавленном состоянии. Эти ощущения пройдут Яна Ковальская Невролог ЦКБ "РЖД-Медицина"

Приготовьтесь справляться с симптомами после отказа от курения

Когда вы бросаете курить, организм должен привыкнуть к тому, что в нём больше нет никотина, поэтому первые несколько дней вам придётся непросто. Помните, что сразу после отказа от курения вполне нормально чувствовать раздражение, расстройство или находиться в подавленном состоянии. Эти ощущения пройдут. На самом деле уже спустя несколько недель после отказа от курения вы, вероятнее всего, будете гораздо менее подвержены стрессу. Напоминайте себе, почему вы хотите отказаться от курения.

Избавьтесь от атрибутов курения

Избавьтесь от всего, что напоминает вам о курении: сигареты, спички, зажигалки, пепельницы. Не забудьте проверить все места, где могут храниться сигареты или табак, — дома и на работе. Это нужно, чтобы вы не думали о курении в стрессовых ситуациях.