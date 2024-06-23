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23 июня, 04:16

Стало известно число мам в России, меняющих декрет на возможность работать

Каждая девятая россиянка отказывается от декрета сразу после рождения ребёнка

Каждая девятая жительница России отказывается от декрета, чтобы продолжить работать, и приступает к обязанностям сразу после больничного по беременности и родам. Об этом пишет "Газета.ru" со ссылкой на результаты соответствующего опроса.

Отпуск по уходу за ребёнком до полутора лет берёт каждая третья женщина (33%), а каждая вторая (56%) — до трёх лет. Большая часть из тех, кто отказывается от декрета, делает это по собственному желанию и лишь три процента принимает такое решение по просьбе работодателя, указал SuperJob, проведший исследование.

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Среди тех, кто всё же уходит в декрет, 30% увольняются или меняют место работы. А вот ценным кадрам не дают досидеть в декрете даже до исполнения ребёнку полутора лет.

Ранее психолог раскрыла главные опасности от воспитания ребёнка по китайской модели. Именно такой метод применяет Дмитрий Шепелев, воспитывая сына от брака с Жанной Фриске.

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Freepik

Нигина Азамова
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