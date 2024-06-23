Стало известно число мам в России, меняющих декрет на возможность работать

Каждая девятая жительница России отказывается от декрета, чтобы продолжить работать, и приступает к обязанностям сразу после больничного по беременности и родам. Об этом пишет "Газета.ru" со ссылкой на результаты соответствующего опроса.

Отпуск по уходу за ребёнком до полутора лет берёт каждая третья женщина (33%), а каждая вторая (56%) — до трёх лет. Большая часть из тех, кто отказывается от декрета, делает это по собственному желанию и лишь три процента принимает такое решение по просьбе работодателя, указал SuperJob, проведший исследование.

Среди тех, кто всё же уходит в декрет, 30% увольняются или меняют место работы. А вот ценным кадрам не дают досидеть в декрете даже до исполнения ребёнку полутора лет.