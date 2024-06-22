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22 июня, 02:07

"Будет страдать": Названы главные опасности модели воспитания сына Жанны Фриске

Психолог Наумова: Воспитанный по китайской модели ребёнок не обретёт счастье

Китайская модель воспитания, основанная на авторитарном отношении родителей к малышам, действительно может помочь детям достичь некоторых высот. Однако у подобного метода слишком много подводных камней, предупредила психолог Наталья Наумова.

В рамках концепции ребёнок фактически лишается возможности быть самостоятельным. Ему остаётся лишь слушать и безоговорочно подчиняться, рассказала эксперт. Подобный метод снискал большую популярность даже среди звёзд. В частности, его использует супруг Жанны Фриске Дмитрий Шепелев. Телеведущий признавался, что воспитывает троих детей именно по строгой модели родом из Поднебесной.

"Выстраивается такая концепция, что этот человек будет кому-то подчиняться и страдать, накапливать свою злость, негодование от несправедливости и в дальнейшем выплёскивать на кого-то более слабого, например, на ребёнка или партнёра", — отметила собеседница "Вечерней Москвы".

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Наумова предупредила, что за кажущейся силой, гениальностью и закалкой малышей будут скрываться нервные срывы, жестокость и переживания. Нередко комбинация последствий приводит таких детей к алкоголизму во взрослой жизни.

"Человек не сможет обрести счастье. Он будет достигатором, будет стремиться всё время достигать всё больше и больше, но не будет получать от этого удовлетворения. Он будет жить в постоянной погоне за какими-то вершинами. Поэтому можно сделать вывод, что китайская модель воспитания далеко не самая лучшая", — подытожила Наумова.

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Ранее Life.ru сообщал, что далеко не всем богатым российским селебрити удалось воспитать достойных наследников. Некоторые звёздные отпрыски не только не повторили успех родителей, но и опустились на самое дно.

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Freepik

Илья Пушкарев
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