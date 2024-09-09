Опрос Life.ru показал, что россиянки хотят тратить маткапитал на пластику груди

В России материнский капитал выплачивают с 2007 года. Изначально программа охватывала только семьи с двумя и более детьми, но с 2020 года она распространилась на родителей с одним ребёнком. Life.ru в связи с этим опросил россиян (и особенно россиянок): на что они бы хотели распространить маткапитал, кроме жилья и обучения детей?

Многие согласились, что цены на жильё выросли так сильно, что маткапитала на свой уголок не хватит, но им вполне можно было бы воспользоваться, чтобы купить авто или сделать ремонт в квартире.

Опрос: на что россияне хотят тратить маткапитал. Скриншот © Life.ru

А многие согласились, что отдать выплату стоит именно матери: она вынашивала малыша, пожертвовав во многим своим здоровьем. Часто женщины после родов жалуются на обвисание живота и груди, и их не получается вернуть в форму с помощью спорта. Поэтому россиянки просят разрешить потратить средства на пластические операции, которые помогают вернуть уверенность в себе и снова полюбить своё тело. Также из-за резкого изменения гормонального фона и нехватки витаминов ухудшается состояние зубов, волос, кожи. На решение этих проблем тоже нужны немалые средства.

Опрос: на что россияне хотят тратить маткапитал. Скриншот © Life.ru