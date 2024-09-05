Образование, строительство и не только: Адвокат рассказала, на что можно потратить маткапитал

В России материнский капитал существует с 2007 года. Изначально программа охватывала только семьи с двумя и более детьми, но с 2020 года она распространилась на семьи и с одним ребёнком. Специально для Life.ru адвокат Наталья Виргур рассказала, как именно можно использовать эти средства.

Для начала необходимо получить именной сертификат, подтверждающий право на материнский капитал. Этот документ может быть оформлен в бумажном или электронном виде. Он автоматически отправляется в личный кабинет на «Госуслугах» в течение трёх недель после регистрации рождения ребёнка. Если сертификат не пришёл, можно подать заявление через «Госуслуги», СФР или МФЦ.

Использовать материнский капитал можно для различных целей. Во-первых, на улучшение жилищных условий: первоначальный взнос, погашение ипотеки, строительство и реконструкцию дома. Прямое приобретение земли за материнский капитал не разрешается, но можно использовать средства на строительство и отделку дома, если земельный участок приобретён за собственные средства. Также можно платить за работу подрядчиков.

Для использования средств на строительство необходимо предоставить ряд документов, включая разрешение на возведение здания, подтверждение права собственности на земельный участок, договор с подрядчиком и нотариально заверенное обязательство о совместной собственности на постройку. Кроме того, деньги можно потратить на образование.

Это может быть детский сад, школа или вуз. Главное — это наличие образовательной лицензии. На накопительную часть пенсии для матери или усыновительницы. Здесь можно распорядиться всей суммой целиком или использовать только часть. На покупки для детей с инвалидностью, причём только на те товары и услуги для реабилитации и интеграции, которые внесены в специальный перечень. Наталья Виргур Адвокат

С 2023 года маткапитал можно пустить на ежемесячные выплаты на ребёнка до трёх лет в семьях с доходом ниже двух МРОТ на человека. Эти средства можно использовать по своему усмотрению. В некоторых регионах, таких как Якутия и Бурятия, материнский капитал может быть направлен на приобретение автомобиля.