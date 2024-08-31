Законы с 1 сентября: новые штрафы на дорогах, пошлины в судах, учителя смогут жаловаться на учеников С 1 сентября вступают в силу новые законы в школьном образовании, правилах дорожного движения, в сфере защиты потребительских прав, а также судах — как они изменят жизнь россиян. 30 августа, 21:11 Новые законы с 1 сентября 2024 года, которые изменят жизнь россиян. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Запрет телефонов на уроках и расширение прав учителей

С 1 сентября школьникам запрещается пользоваться мобильными телефонами во время урока. Такое решение было принято в связи с тем, что дети на уроках не слушают преподавателя, а "сидят" в интернете — играют в игры или общаются в соцсетях. Привлечь их внимание к учебной программе практически невозможно. "Ребята не понимают, зачем им что-то учить, если можно загуглить", — пояснила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

С 1 сентября школьникам запрещается пользоваться мобильными телефонами во время урока. Фото © ТАСС / Максим Григорьев

Однако ни о каком тотальном запрете речь не идёт. Воспользоваться телефоном можно будет в случае необходимости — если возникнет угроза жизни или здоровью, или если использование телефона будет необходимо для усвоения учебной программы. И, конечно, никто не запрещает пользоваться телефоном в свободное время на переменах. "Речь не идёт ни о каких запретах. Ученик всегда будет на связи с родителями, но в образовательном процессе мобильные устройства должны использоваться исключительно с разрешения учителя", — объяснил суть нововведения министр просвещения Сергей Кравцов.

Также с 1 сентября вступает в силу новый закон о расширении прав учителей. То есть статус педагога теперь будет гарантировать учителям право на уважение их человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия и оскорбления личности. Прежде это право было только у учеников. У учителей появляется возможность делать запрос к администрации школы на применение к ученикам дисциплинарных взысканий за нарушение установленных в школе правил поведения. Администрация обязана их рассмотреть.

Новые предметы в школах: семьеведение, труд и защита Родины

С нового учебного года появятся в школах и новые предметы — семьеведение, труд и защита Родины. Внеурочный курс — семьеведение — не входит в список основных учебных дисциплин и считается факультативным. Поэтому занятия будут проводиться либо во внеурочное время, либо включаться в уже введённые в школьную программу "Разговоры о важном". Цель предмета — привитие подрастающему поколению семейных ценностей, повышение рождаемости и улучшение демографической ситуации в стране.

Занятия будут проводиться не в форме урока, а в форме беседы преподавателя с учениками. Школьникам расскажут, какой была семья в различные исторические эпохи, каковы мотивы создания семьи и вступления в брак, о репродуктивной функции семьи и её значении в решении демографических проблем современной России, о семейных ценностях, научат неконфликтному взаимодействию с братьями и сёстрами, уважительному отношению к старшим. В ходе курса будут также обсуждаться такие вопросы, как семейный бюджет, уют в доме, семейные праздники, отношения супругов. Ученики узнают также про брачный договор, меры социальной поддержки семей с детьми, материнский капитал и ипотеку для молодых семей, меры государственной поддержки многодетных семей в стране, звание "Мать-героиня" и многое другое.

"Программы семьеведения... ориентированы не столько на то, чтобы учить, сколько на то, чтобы общаться — ученикам с педагогом и родителями, ученикам между собой... Это программы, реализуемые не просто с нравственно-воспитательными, но и с демографическими целями. По их итогам нравственный сдвиг в самосознании обучающихся нужен, чтобы повысить возможность демографического сдвига в регионе, в стране. То есть в курсе семьеведения говорим с обучающимися о ценностях и нравственных основах семейной жизни, а перед глазами — цель в виде нравственно и демографически стабильного общества", — отметил председатель Правления АНО «Сообщество практиков образовательного семьеведения», член-эксперт Рабочей группы Госдумы по семьеведению Михаил Смирнов.

С 1 сентября возвращаются в российские школы и уроки труда. При преподавании этой дисциплины больше не будет привычного разделения классов на мальчиков и девочек — девочкам кулинария и кройка и шитьё, мальчикам — столярное дело. Школьники совместно с родителями должны сами решить, что им интереснее.

— Нельзя сказать, что традиционная наша практика, когда изучение пищевых технологий и технологий текстильных материалов было только у девочек, а обработка дерева у мальчиков, была плохой практикой. Но в случае, если есть потребность, чтобы научились готовить, обрабатывать продукты питания, знать, как строится рацион, и мальчики тоже, такая возможность должна быть, — пояснила замминистра просвещения Татьяна Васильева.

Предмет "Труд" с 1 сентября будет включать в себя обязательные и вариативные (по выбору учащихся) модули. Фото © ТАСС / Смирнов Владимир

Предмет "Труд" будет включать в себя обязательные и вариативные (по выбору учащихся) модули. Обязательными являются: «Производство и технологии»; «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»; «Компьютерная графика. Черчение»; «Робототехника»; «3D-моделирование, прототипирование, макетирование». К вариативным относятся: «Автоматизированные системы»; «Животноводство»; «Растениеводство». Могут быть также разработаны дополнительные вариативные модули.

С 1 сентября вместо предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ) вернётся в школы и знакомая нам ещё с советских времён Начальная военная подготовка (НВП), правда, под другим названием — "Основы безопасности и защита Родины". Как рассказала глава Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, предмет будет сочетать курс бытовой безопасности и начальную военную подготовку. Школьникам расскажут, как устроены Вооружённые силы, в программе будет физическая и начальная строевая подготовка, они узнают, как вести себя при разных чрезвычайных ситуациях, как пользоваться аптечкой и оказывать первую помощь.

— Те полезные знания и навыки, которые сегодня изучаются на уроках ОБЖ, войдут и в новый предмет "Основы безопасности и защита Родины". Но будут дополнены актуальными разделами. Это даст школьникам возможность узнать о том, какую роль играет оборона страны для её мирного социально-экономического развития, каков современный облик нашей армии, — отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Новые правила ПДД: видеофиксация, увеличение штрафа за выезд на платную дорогу

Новые правила ПДД — ряд новшеств с 1 сентября ждёт и автовладельцев. Так, расширяется перечень мест, где можно размещать камеры видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Теперь их разрешается устанавливать на аварийно опасных участках, перекрёстках с высоким числом ДТП, на пешеходных переходах, в зонах весового контроля, в местах запрета стоянки и остановки, а также на участках, где ведутся дорожные работы. Расстояние между камерами должно составлять не менее одного километра в населённых пунктах и не менее пяти километров на загородных дорогах.

В Москве и Санкт-Петербурге водителей ждёт увеличение штрафа за неоплату проезда по платной дороге с 1 сентября 2024 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ilyas Kalimullin

В Москве и Санкт-Петербурге водителей ждёт увеличение штрафа за неоплату проезда по платной дороге — с 1500 рублей до 3000 рублей для легковых автомобилей.

С 1 сентября меняется и обязательный состав автомобильной аптечки. Обязательными компонентами будут являться: бинт марлевый; бинт эластичный; две медицинские маски; жгут кровоостанавливающий; лейкопластырь кожный; маска для сердечно-лёгочной реанимации; ножницы для перевязочного материала; ножницы хирургические; одеяло спасательное 160х210 см; перчатки медицинские. Правда, само наличие аптечки в автомобиле не является обязательным. Штраф за её отсутствие не предусмотрен.

Как увеличатся пошлины в судах

С сентября обращение в суд станет довольно затратной процедурой — с 8 сентября в десять и более раз увеличиваются пошлины за подачу заявлений в суд. Так, при подаче гражданами искового заявления имущественного характера в суды общей юрисдикции при цене иска до 100 тыс. руб. госпошлина составит 4 тыс. руб. Сейчас граждане должны уплатить 800 руб. плюс 3% от суммы, превышающей 20 тыс. руб.

При подаче заявления неимущественного характера (например, иск о компенсации морального вреда) по новым правилам гражданам нужно будет уплатить 3 тыс. руб. (вместо 300 руб.), а организациям 20 тыс. руб. (вместо 6 тыс. руб.).

За подачу искового заявления о расторжении брака нужно будет уплатить 5 тыс. руб. вместо 600 руб.

С 8 сентября в десять и более раз увеличиваются пошлины за подачу заявлений в суд. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semen

Значительно увеличится размер госпошлины за подачу апелляционных и кассационных жалоб на решения судов. Он составит 3 тыс. руб. и 5 тыс. руб. для граждан и 15 тыс. руб. и 20 тыс. руб. для компаний соответственно (вместо 150 руб. для граждан и 3000 руб. для организаций).

При подаче организациями искового заявления имущественного характера в арбитражные суды при цене иска до 100 тыс. руб. госпошлина составит 10 тыс. руб. Сейчас организации должны уплатить 4% от суммы иска, но не менее 2 000 руб.

При подаче апелляционной жалобы организации должны будут уплатить 30 тыс. руб. вместо 3 тыс. руб.

А при подаче кассационной жалобы организации должны будут уплатить 50 тыс. руб. вместо 3 тыс. руб.

По словам официального представителя Верховного суда РФ Ильи Горбашева, повышение пошлин необходимо для покрытия издержек государства на судопроизводство. «Сегодня минимальные пошлины в 300 рублей и 400 рублей — это суммы, которые даже приблизительно не соответствуют реальным издержкам судопроизводства. Предлагаемый уровень пошлин соотносится с размером пошлин за государственные действия в различных ведомствах», — пояснил он.

Кроме того, повышение пошлин будет способствовать расширению внесудебных примирительных процедур и позволит разгрузить суды. «Увеличится число споров, которые будут урегулированы сторонами самостоятельно во внесудебном порядке», — отметил Илья Горбашев.

Натуральный мёд только по ГОСТу

Натуральный мёд с 1 сентября можно будет приобрести только по ГОСТу. Покупая в магазине продукт с надписью «Мёд», россияне смогут в значительно большей степени быть уверенными, что купили именно мёд, а не нечто подслащённое, что производитель решил назвать этим словом. Этому будет способствовать вступление в силу поправок в закон о пчеловодстве. Согласно поправкам, классифицировать какой-либо продукт как мёд нужно будет не только по Всероссийскому классификатору продукции, но и по ГОСТам и Техническим регламентам.

Поскольку во Всероссийском классификаторе нет определения продукта «Мёд», описывающего его состав и качество, сейчас производитель может называть мёдом что угодно и производить это нечто по собственным техническим условиям. А со вступлением в силу поправок к закону на продукт с названием «Мёд» станут распространяться ГОСТы и Технические регламенты, в которых чётко описано, что именно может считаться мёдом. Так что производитель больше не сможет называть этим словом любую подслащённую субстанцию.

— Если продукция не соответствует ГОСТу, то пускай производители пишут что-то другое, но не вводят в заблуждение потребителя. Например, "продукт на основе сахарного сиропа", потому что в большинстве случаев фальсификата это даже не медовый напиток или продукт, это просто некие сахарные сиропы, которые выдаются за мёд, — отметил глава Росстандарта Антон Шалаев.

Авторы Владимир Дюжий