Прогноз цен на бензин с 1 сентября: сколько будет стоить топливо на АЗС Цена бензина за неделю выросла на 18 копеек, до 57,67 рубля за литр, несмотря на меры для сдерживания роста. Как изменится стоимость топлива на АЗС? 15 августа, 21:01 С 1 сентября подорожает бензин. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Почему бензин дорожает?

Сейчас топливо дорожает из-за высокого сезонного спроса, начала уборочной кампании, развития автотуризма, плановых ремонтов на НПЗ и проблем с логистикой. Кроме того, в рамках договорённости с ОПЕК+ Россия снизила объёмы нефтедобычи, что позволит поддержать высокие мировые цены на нефть. Такой ответ на вопрос, почему дорожает бензин, дал руководитель отдела экономических исследований CM Service Николай Переславский.

— Доставки топлива по железной дороге занимают очень много времени и не всегда предсказуемы, что и приводит к увеличению цен на региональных нефтебазах. В июле нарастить суточный выпуск бензина НПЗ не удалось. Окончание ремонтных работ на Астраханском ГПЗ и Сургутском ЗСК позволит это сделать, — добавил Николай Переславский.

Бензин дорожает в рознице по нескольким причинам. Во-первых, резко вырос спрос на него на АЗС. Во-вторых, сказывается отложенный эффект роста оптовых цен в начале лета на розничные цены. Обычно лаг во влиянии динамики оптовых цен на розничные составляет два – два с половиной месяца. В-третьих, идут ремонты на нефтеперерабатывающих заводах, почему и сокращается предложение бензина. Об этом рассказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

— Цена на бензин устанавливается сложным механизмом. Основные факторы — это цены на нефть, курс валют, налоги, а также себестоимость производства и логистика. Сейчас ситуация на нефтяном рынке нестабильна, а курс рубля колеблется. Всё это влияет на конечную цену на бензин, — рассказал частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Фёдор Сидоров.

Розничная цена бензина на АЗС складывается из оптовой цены с производства; отпускной цены промышленности (оптовая цена, НДС и акциз); снабженческо-сбытовых и торговых надбавок для возмещения затрат и получения прибыли розничных АЗС. Размер прибыли АЗС обычно варьируется в диапазоне 15–20%. Такие цифры привёл Николай Переславский.

По его словам, для крупных нефтяных компаний, имеющих свою сеть АЗС, аномальное соотношение розничных и оптовых цен не так болезненно. Они могут компенсировать убытки за счёт других звеньев производственной и торговой цепочек. Для АЗС отдельной проблемой является логистика. Доставки топлива по железной дороге требуют много времени, что может приводить к его удорожанию на нефтебазах.

От чего сейчас зависит цена на бензин

Сейчас цена на бензин складывается из множества факторов. Причём стоимость нефти — далеко не главный, ведь чем выше степень переработки, тем ниже доля сырья в итоговой стоимости продукта.

— Главный фактор, который будет влиять на цены на бензин во второй половине августа и в сентябре, — сезонность. Начинается уборка урожая. В апреле, когда страда началась, наблюдались также пиковые значения, — рассказал руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.

Одним из инструментов сдерживания цен сейчас является продолжение действия запрета на продажу нефтепродуктов за рубеж. Эмбарго возобновлено с 1 августа после двухмесячного снятия как раз для регулировки цен.

— В то же время ФАС пытается своими механизмами повлиять на рост цен — ведомство направляет запросы в нефтяные компании. А месяц назад одну из них признали виновной в неоправданном росте цен на заправках в Пермском крае и обязали снизить цены, — пояснил Александр Шнейдерман.

Также он обратил внимание, что продолжается ремонт на нефтеперерабатывающих заводах. Приостановка деятельности или работа не на полную мощность российских НПЗ также влияют на предложение на рынке.

Сколько будет стоить бензин с 1 сентября

Сдерживающим фактором роста цен в сентябре может выступать запрет на экспорт бензина, который начал действовать с 1 августа. Он может влиять на розничные цены с определённым временным лагом. В сентябре можно будет ожидать повышения стоимости бензина до 58–59 рублей за литр. Такой прогноз сделал Андрей Лобода.

— Говорить о конкретных цифрах в контексте такой непредсказуемой ситуации непросто. Но с учётом существующих тенденций можно ожидать, что цены на бензин будут расти и дальше, хотя скорость этого роста может варьироваться, — добавил Фёдор Сидоров.

Николай Переславский считает, что цены на бензин вырастут, но не критично. На сегодняшний день темпы удорожания топлива превышают уровень, заданный общей инфляцией. По итогам года их рост будет на уровне накопленной инфляции. Сдерживание топливных цен для правительства является выполнимой задачей.

Возврат к экспортному эмбарго пока не сильно повлиял на ситуацию. На бирже стоимость бензина не показывает устойчивое снижение, а скорее пока демонстрирует боковой тренд. Так, стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в четверг в среднем упала почти на 0,4%: цена на бензин марки АИ-92 снизилась до 56 192 рублей за тонну, а цена на бензин марки АИ-95 — до 73 159 рублей за тонну.

— Мы полагаем, что средние потребительские цены на бензин в России в августе продолжат свой рост. Стоимость бензина с 1 сентября АИ-92 может составить 54–56 рублей за литр, а АИ-95 — 60–65, — добавил Николай Переславский.

Авторы Нина Важдаева