С 1 августа вступает в силу жёсткий запрет на экспорт бензина: Как это скажется на ценах С 1 августа вводится запрет на экспорт бензина на срок больший, чем ожидали эксперты в начале месяца. Насколько эффективна эта мера поддержки топливного рынка и сколько будет стоить топливо на заправках в августе? 31 июля, 09:50 С 1 августа вводится запрет на экспорт бензина. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Для чего нужен запрет на экспорт бензина

Эмбарго на экспорт бензина продлят до конца октября. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин во время выступления в Госдуме. Он отметил, что пока нет необходимости вводить запрет на экспорт дизельного топлива. При этом власти будут работать над ограничениями для возможностей его вывоза непроизводителями.

Таким образом, с 1 августа возобновляется запрет на экспорт бензина. Эта мера поддержки топливного рынка не нова. Подобный запрет уже вводился в марте и был приостановлен в мае. В конце июня приостановку запрета продлили до конца июля. Теперь ситуация изменится. Чтобы сдержать рост цен, с 1 августа запрет снова вступит в силу.

Дело в том, что снятие запрета на экспорт в мае не привело к значительному росту нефтепереработки. Зато оптовые цены на бензин за два месяца выросли примерно на 20% в зависимости от марки. Стоимость бензина стабильно росла с июня, а коррекция началась только в конце июля.

Что касается обстановки на топливном рынке в целом, то в Минэнерго считают её стабильной. Скоро завершатся ремонты на двух нефтеперерабатывающих заводах, которые специализируются на выпуске бензина АИ-95.

Сколько будет стоить бензин на заправках с 1 августа

Цены на бензин, вероятнее всего, стабилизируются после введения запрета на экспорт. Стоит отметить, что запрет временный. Он может быть снят после того, как станет понятно, каким образом складывается ситуация с запасами бензина. Если появится профицит, то запрет на экспорт отменят. Так охарактеризовал ситуацию на рынках руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекса".

— Пока складывается такая ситуация, что экспортные цены выгоднее для производителей. Соответственно, больше топлива отправляется за рубеж, — пояснил Александр Шнейдерман.

Биржевые цены на бензин в августе могут снизиться на 5–10%. На розничных ценах запрет экспорта отразится меньше, так как они и так сдерживаются демпфером. Впрочем, сильного обвала как биржевых, так и розничных цен на бензин не ожидается. Такой прогноз сделал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

— Цена бензина может остановить рост, когда ограничат экспорт, но в долгосрочной перспективе — через год и больше — будет понемногу двигаться к 57–58 рублям за литр. Главными факторами, которые влияют на динамику цен бензина, остаются спрос и предложение. Спрос сейчас высок, а предложений немного. Соответственно, цены будут расти, — пояснил Александр Шнейдерман.

Авторы Нина Важдаева