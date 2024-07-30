С 1 августа появится новый фактор влияния на рубль: Что станет с курсом валют 31 июля состоится заседание ФРС (Центробанка США). Его решение повлияет на курс валют. При этом у рубля сейчас появились новые факторы поддержки. Каким будет курс валют с 1 августа? 29 июля, 21:11 Экономисты сделали прогноз курса рубля с 1 августа 2024 года. Обложка © ТАСС / Олег Елков

Анонс основных событий, которые повлияют на курс рубля с 1 августа

Налоговый период на этой неделе останется позади, что лишит рубль части поддержки. Биржевой юань после 1 августа может подойти к 12 рублям, а официальные курсы рубля к доллару и евро — в район 88 и 95 соответственно. Такой прогноз сделал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

При этом, по его прогнозам, более существенное ослабление рубля в ближайшей перспективе маловероятно. Девальвацию сдерживает жёсткий курс денежно-кредитной политики, усиленный по итогам заседания Центробанка, которое прошло 26 июля.

— В то же время ФРС на заседании 31 июля может подать сигнал о готовности понизить процентные ставки в сентябре. Это ослабит позиции доллара к другим валютам. Основное влияние на рубль продолжат оказывать динамика экспортных доходов и спрос импортёров на иностранную валюту. Последний может более активно восстанавливаться в августе, а это способно нивелировать монетарный и сырьевой позитив для рубля, — пояснил Александр Бахтин.

Стоит ли ждать резких колебаний курса рубля

Глобально никаких фундаментальных факторов влияния на курс валют, которые резко поменялись, сейчас нет. Соответственно, наиболее вероятным сценарием видится некоторое укрепление рубля до 85 за доллар и движение в коридоре 85–90. Такой прогноз сделал финансовый эксперт, автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский.

— Укрепление рубля вызвано тем, что несколько снижается импорт из-за перебоев с оплатой в Китай и переход в консервативные инструменты инвестирования типа вкладов. Уже сейчас в банках можно найти предложения под 19% годовых. Туристический сезон здесь большой роли не играет. По сравнению с объёмами внешней торговли спрос населения на валюту крайне небольшой. Особенно из-за сложностей с логистикой и резким удорожанием туров за рубеж и авиабилетов, — отметил Алексей Кричевский.

В конце июля 2024 года Банк России повысил ключевую ставку до 18%. Это решение направлено на поддержку рубля, однако валютный курс зависит не только от этого фактора. Основное влияние на курс рубля в августе будут оказывать торговый баланс и условия для трансграничных платежей. Проблемы с последними, особенно среди импортёров, могут привести к избытку валюты на рынке. Такое мнение высказал независимый эксперт в сфере частных инвестиций Руслан Пичугин.

— Примерно 80% платежей импортёров в настоящее время осуществляются в юанях и возвращаются назад. Эти трудности с платежами также ощущаются на ближнем зарубежье. В случае улучшения ситуации с трансграничными платежами может произойти увеличение импорта, что может негативно сказаться на балансе торговли. Курсы нефти стабилизировались, что не приносит значительной поддержки рублю. Цены на нефть Brent и Urals составляют 81,25 и 75,2 доллара за баррель соответственно, — пояснил Руслан Пичугин.

В августе, по его прогнозам, импортёры сосредоточатся на улучшении трансграничных платежей, что может привести к увеличению объёмов импорта. Сокращение объёма ежедневных продаж валюты Банком России и усиление условий репатриации валютной выручки до 40% также могут оказать давление на рубль.

— В начале осени Россия сократит экспорт нефти в рамках соглашений с ОПЕК+. Это снижение экспортной выручки отразится на рубле, что приведёт к ослаблению валюты. Курс рубля составит 91–94 рубля за доллар, 96–100 рублей за евро и 12,2–13 рублей за юань, — добавил Руслан Пичугин.

Авторы Нина Важдаева