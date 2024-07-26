Спецсигнал для рубля: К чему приведёт решение Центробанка поднять ключевую ставку Центробанк резко повысил ключевую ставку сразу с 16 до 18% годовых. О чём говорит решение регулятора и как оно скажется на курсе рубля, процентах по вкладам, кредитам и фондовом рынке? 26 июля, 11:24 Центробанк поднял ключевую ставку до 18% годовых. Обложка © ТАСС / Семён Лиходеев

Как решение Центробанка повлияет на курс рубля

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку сразу на 200 б.п., до 18,00% годовых. Причиной стало ускорение инфляции. Она оказалась существенно выше апрельского прогноза Банка России. Рост внутреннего спроса продолжает заметно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Чтобы инфляция вновь начала снижаться, нужно дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики. В Центробанке отметили, что для возвращения инфляции к цели требуются существенно более жёсткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее.

— Такое повышение ключевой ставки произошло на фоне повышения темпов прироста потребительских цен (с начала года рост составил 4,79%), а также на фоне увеличения цен на бензин. При этом ключевая ставка до этого не менялась с декабря 2023 года. Таким образом, сегодняшнее решение уже назрело, — прокомментировал ситуацию главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

По его мнению, на решение по ставке мог повлиять такой значительный показатель, как коэффициент загрузки производственных мощностей. На него не всегда обращают внимание аналитики, а он очень важен. Во втором квартале 2024 года эта цифра увеличилась до 80,8%, а это второй по величине уровень с 2002 года. А самый высокий показатель был в третьем квартале прошлого года. Он составил максимум в различных секторах — от сельского хозяйства и торговли до строительства и производства. В третьем квартале 2023 года пик показателя загрузки мощностей уже коррелировал с ростом инфляции, то есть эти показатели тесно связаны между собой.

— Банк России повысил ключевую ставку, учитывая сохраняющийся растущий инфляционный тренд. До конца июля ждём колебания доллара и евро в пределах 84–90 рублей и 92–97 рублей соответственно, — рассказал начальник отдела исследований и инвестиционных стратегий "Альфа-Форекса" Спартак Соболев.

Повышение ставки обычно укрепляет рубль. Высокие ставки делают российские активы более привлекательными для инвесторов, которые начинают покупать рубли, чтобы инвестировать в российские ценные бумаги. В этом случае повышение ставки на 18% может оказать сильное положительное влияние на курс рубля. Такое мнение высказал член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Государственной думы Валерий Тумин.

Как изменятся ставки по вкладам и кредитам

Банки не будут оперативно реагировать на решение ЦБ, поскольку начали действовать превентивно ещё пару недель назад. В ряде банков уже повышены ставки по депозитам. Некоторые предлагают 19–20% при соблюдении особых условий. Такое мнение высказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

— Для населения это означает, что деньги становятся дороже. Тратить их становится менее выгодно, чем хранить на банковских депозитах под высокие проценты. Это неизбежно приведёт к снижению потребительских расходов, что ударит по карманам компаний, ведь они получат меньше выручки за свои товары и услуги. Бизнес также столкнётся с трудностями в привлечении финансирования, которое теперь станет дороже на целых 2%, — рассказал основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

Решение ЦБ РФ о повышении ключевой ставки на 18% — это серьёзное событие, которое вызовет значительные перемены в российской экономике. В ближайшие месяцы мы увидим, как реальная ситуация будет развиваться и какие последствия будут иметь это решение. Однако повышение ключевой ставки может также привести к значительному росту процентных ставок по вкладам. Так прокомментировал решение ЦБ Валерий Тумин.

— Рост ставки не окажет существенного влияния на кредитные условия для физлиц. Ставки по потребительским кредитам остаются в диапазоне более 25%, ипотечные кредиты на рыночной основе запретительно высокие — более 18%. На наш взгляд, решение ЦБ продиктовано более значительным отклонением пиковой инфляции мая – июня от прогноза и необходимостью реакции на этот ценовой шок, — отметил главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Фёдоров.

Как повышение ключевой ставки скажется на фондовом рынке

Ожидаемое повышение процентных ставок, хотя и не удивляет, вызывает множество обсуждений. Банки уже повысили ставки по депозитам, что свидетельствует об их осведомлённости о настроениях и действиях Центрального банка. Кроме того, размещение ОФЗ — как успешное, так и неуспешное — показало нежелание инвесторов вкладываться в бумаги с фиксированной доходностью на фоне растущих процентных ставок. Прогнозы указывают на возможное дальнейшее повышение ключевой ставки вплоть до 19% к концу года. Такое мнение высказал Денис Астафьев.

Авторы Нина Важдаева